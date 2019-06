Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri a publicat lista firmelor admise pentru finanțare in cadrul Programului Start Up Nation 2018-2019, iar cei mai bine clasați 8.645 de aplicanți au fost deja convocați pentru a semna contractele de finanțare, restul, pana la 10.000, urmand sa fie chemați dupa finalizarea…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri a publicat la inceputul saptamanii lista firmelor admise pentru finanțare in cadrul Programului Start Up Nation 2018-2019. In Buzau apare o noua generație de antreprenori, iar autoritațile județene ii sprijina prin crearea unui birou de consultanța gratuita, ce funcționeaza…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat a publicat, luni, lista aplicanților la ediția a doua a programului Start-Up Nation admiși de principiu la finanțare, precum și lista aplicanților respinși la finanțare, informeaza Mediafax.Citește și: Noi informații din partea…

- Reuniunea informala a Grupului de Lucru privind Chestiuni Comerciale (WPTQ), sub mandatul Președinției Romaniei la Consiliul Uniunii Europene, a avut loc in Municipiul Buzau, in perioada 30-31 mai 2019. Grupul de lucru WPTQ reprezinta principalul format de lucru, la nivelul Consiliului UE, in care se…

- In perioada 26-28 iunie 2019, la Palatul Parlamentului din București, va avea loc evenimentul Expoziție și sesiuni de informare pentru prezentarea practicilor de succes in cooperarea transfrontaliera in regiunea Dunarii, organizat de Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat. Entitațile…

- Participarea romaneasca la Global Entrepreneurship Summit (GES) 2019 si incurajarea intreprinzatorilor olandezi de a realiza noi investiții in Romania au fost principalele teme abordate in cadrul intrevederii din data de 18 aprilie a.c. dintre secretarul de stat in Ministerul pentru Mediul de Afaceri,…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA) va organiza, in luna iunie, o misiune economica in San Francisco in domeniul IT, in marja Summit-ului pentru Investitii SelectUSA, a anuntat secretarul de stat Paula Pirvanescu, in cadrul unui eveniment organizat marti la Camera…

- Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat (MMACA) va organiza, in luna iunie, o misiune economica in San Francisco in domeniul IT, in marja Summit-ului pentru Investitii SelectUSA, a anuntat secretarul de stat Paula Pirvanescu, in cadrul unui eveniment organizat marti la Camera de…