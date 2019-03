Pieton lovit de TIR şi târât câteva sute de metri Un pieton a decedat dupa ce a fost lovit de un TIR pe DN7, in localitatea Boita, care l-a tarat apoi 400 de metri, dupa care victima a fost lovita de un autoturism, potrivit IPJ Sibiu, scrie Agerpres. Potrivit sursei citate, soferul TIR-ului si-a continuat drumul, fiind oprit de politistii Biroului Autostrazi pe autostrada A1, la Cunta. "Aseara, in jurul orei 22,00, pe DN 7, in localitatea Boita, soferul unui ansamblu TIR condus dinspre Valcea a acrosat un pieton aflat pe partea carosabila, l-a tarat aproximativ 400 m, si-a continuat deplasarea, dupa care pietonul a fost lovit… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

