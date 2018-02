Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, in cadrul emisiunii lui Ellen DeGeneres, se va difuza primul interviu cu Michelle Obama de dupa plecarea de la Casa Alba. In cadrul acestui interviu, fosta Prima Doamna a Americii vorbește despre cum s-au derulat lucrurile atunci cand a fost nevoita sa predea ștafeta Melaniei Trump, dar și ce…

- Ministerul sud-coreean de Externe a laudat, joi, discursul presedintelui american Donald Trump despre Starea Uniunii, din Congresul SUA, intrucat liderul de la Casa Alba a reiterat angajamentul ferm privind denuclearizarea Peninsulei Coreene, relateaza site-ul agentiei Yonhap. Miercuri,…

- Presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a cerut Congresului, in primul sau discurs privind Starea Uniunii, sa adopte o lege ''in sprijinul asigurarii ca dolarii de asistenta americana pentru strainatate servesc intotdeauna intereselor americane si ca merg doar catre prietenii Americii'',…

- In primul sau discurs privind Starea Uniunii, presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, si-a reafirmat dorinta de a inaspri politica referitoare la imigratie si s-a pronuntat inca o data impotriva Loteriei Vizelor.

- Statele Unite ale Americii raman blocate in mentalitatea 'invechita a Razboiului Rece', considera Beijingul, dupa ce presedintele american Donald Trump a numit China drept 'rival', in Discursul sau privind Starea Uniunii, transmite dpa. China si SUA au in comun atat interese,…

- Presedintele Statelor Unite ale Americii (SUA), Donald Trump, i-a cerut marti Congresului, in primul sau discurs privind Starea Uniunii, sa adopte o lege ''in sprijinul asigurarii ca dolarii de asistenta americana pentru strainatate servesc intotdeauna intereselor americane si ca merg doar catre…

- Coreea de Nord a acuzat Statele Unite ale Americii ca ''incalca flagrant drepturile omului'' intr-un raport difuzat miercuri in limba engleza de agentia oficiala nord-coreeana de presa KCNA, asa-numita ''Carte alba'' a Phenianului cu privire la incalcarile dreptului…

- Donald Trump a facut multe anunturi importante la discursul despre Starea Natiunii. ”In ultimul an, lumea a vazut ce am stiut mereu: ca niciun popor de pe lume nu este la fel de neinfricat, de indraznet si determinat ca poporul american. Daca exista un munte, il urcam. Daca exista o frontiera, o…

- Presedintele american Donald Trump, care incearca sa scape de umbrele proiectate asupra presedintiei sale de ancheta privind ingerinta rusa in campania electorala, va folosi primul sau Discurs privind Starea Uniunii pentru a scoate in evidenta progresele economice realizate de la investirea sa, acum…

- Prezent la Forumul Economic Mondial, de la Davos, miliardarul George Soros a declarat ca administrația Trump este un pericol pentru lume și ca președintele american va provoca un razboi nuclear cu Coreea de Nord, scrie CNBC. Miliardarul George Soros a criticat vehement administrația de la Casa Alba…

- Statele Unite ale Americii nu au reusit sa submineze acordul in domeniul nuclear semnat de Teheran si marile puteri, a declarat duminica presedintele iranian Hassan Rohani, care a calificat acordul respectiv drept o 'victorie durabila' pentru Iran, transmite Reuters, conform agerpres.ro. Liderul…

- Ambasadorul Statelor Unite ale Americii in Panama, John Feeley, diplomat de cariera si fost pilot de elicopter al marinei militare, si-a anuntat demisia din functie, explicand ca nu mai poate servi sub administratia presedintelui Donald Trump, informeaza Reuters. 'In calitate de functionar diplomatic…

- Rusia considera drept 'extrem de negative' recentele comentarii ale presedintelui american Donald Trump referitoare la acordul privind programul nuclear iranian, a declarat sambata adjunctul ministrului de externe rus Serghei Riabkov, citat de agentia de presa RIA Novosti, potrivit Reuters.…

- Presedintele american Donald Trump a respins patrunderea in Statele Unite ale Americii a unor imigranti din „cocini de tari”, au declarat, joi, surse ale CNN, relateaza News.ro. Una dintre surse a vorbit despre o intalnire cu parlamentarii, care a avut loc joi in Biroul Oval, unde Trump a intrebat:…

- Casa Alba a calificat miercuri drept 'revoltatoare' decizia prin care un judecator american a blocat in mod provizoriu abrogarea de catre presedintele Donald Trump a unui program ce le permite tinerilor intrati clandestin in SUA pe cand erau minori sa studieze si sa lucreze legal…

- Donald Trump isi asuma meritele pentru redeschiderea dialogului dintre Coreea de Sud si Coreea de Nord, afirmand ca amenintarile nucleare ale Statelor Unite ale Americii au impins Phenianul...

- "Ei adapostesc teroristi pe care noi ii vanam in Afganistan, fara mare ajutor. Gata!", a atras atentia Trump.Cotidianul New York Times a relatat saptamana trecuta ca administratia Trump ia in considerare foarte serios posibilitatea de a nu mai oferi un ajutor de 255 de milioane de dolari…

- ''Arhitectura si structura per ansamblu ale acestui arbore sunt profund compromise, iar copacul este in totalitate dependent de sustinere artificiala'', au declarat pentru CNN specialistii din cadrul U.S. National Arboretum.''Fara sistemul vast de cabluri, arborele ar fi cazut in urma cu…

- Presedintele cubanez, Raul Castro, a reafirmat joi ca tara sa nu este responsabila de presupusele ''atacuri acustice'' impotriva unor diplomati americani in Cuba, relateaza agentia Xinhua, scrie agerpres.ro. Intr-un discurs de incheiere a sesiunii plenare a Adunarii Nationale, Castro a declarat…

- Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comert si Antreprenoriat, Ilan Laufer, si ambasadorul Romaniei la Washington DC, George Cristian Maior discuta vineri seara, la Washington, cu secretarul american al Comertului, Wilbur Ross, despre consolidarea parteneriatului economic dintre Romania si Statele…

- Donald Trump și Vladimir Putin au vorbit la telefon timp de aproximativ zece minute, discutand despre cum pot „lucra impreuna pentru a rezolva situația foarte periculoasa din Coreea de Nord”, a anunțat Casa Alba, potrivit Politico.com. In timpul discuției, liderul american i-a mulțumit omologului rus…

- Presedintele american, Donald Trump, a vorbit la telefon joi cu omologul sau rus, Vladimir Putin, cei doi lideri discutând "sa lucreze împreuna pentru a rezolva situatia foarte periculoasa din Coreea de Nord", a precizat Casa Alba, într-un comunicat citat de Reuters.…

- Coreea de Nord a acuzat Statele Unite de „santaj nuclear“, dar s-a declarat dispusa sa comunice in mod constant cu ONU, relateaza agentia de presa nord-coreeana KCNA, preluata de AFP. Pe de alta parte, KCNA transmite ca regimul de la Phenian a ciriticat decizia lui Donald Trump cu privire la Ierusalim,…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan au avertizat ca decizia liderului de la Casa Alba, Donald Trump, de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului si planurile sale de a muta Ambasada SUA de la Tel Aviv la Ierusalim vor pune in pericol pacea si stabilitatea…

- Președintele american, Donald Trump, a recunoscut aseara Ierusalimul drept capitala a Israelului. Totodata, liderul de la Casa Alba a cerut Departamentului de Stat al SUA sa inceapa pregatirile pentru a muta ambasada SUA de la Tel Aviv la Ierusalim și a anunțat ca vicepreședintele

- Presedintele SUA Donald Trump a anuntat, miercuri seara, ca recunoaste orasul Ierusalim drept capitala a Israelului, transmite Mediafax . Donald Trump a argumentat ca in ultimele decenii presedintii Statelor Unite au evitat, din diverse ratiuni, sa recunoasca Ierusalimul drept capitala a Israelului.…

- Președintele american Donald Trump a anunțat miercuri ca SUA recunosc orașul Ierusalim drept capitala a statului Israel, relateaza agențiile internaționale de presa. ‘Ierusalimul este centrul guvernului israelian modern, sediul legislativului israelian și al Curții Supreme”, a spus președintele american.…

- Forțele de securitate israeliene se pregatesc de ''confruntari'' cu palestinienii in Ierusalimul de Est și Cisiordania inainte de anunțul președintelui american, Donald Trump, privind recunoașterea Ierusalimului drept capitala a Israelului, relateaza miercuri agenția Xinhua. * UPDATE Donald…

- Presedintele american, Donald Trump, va anunta miercuri recunoasterea Ierusalimului drept capitala a Israelului si va ordona inceperea procesului de mutare a ambasadei americane de la Tel Aviv, au indicat inalti oficiali ai guvernului SUA, care au dorit sa-si pastreze anonimatul, citati de agentiile…

- Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei va intreprinde in aceasta saptamana o vizita in Turcia, in cursul careia se va intalni cu președintele Recep Tayyip Erdogan, cu care va discuta despre posibilitatea ca Statele Unite ale Americii (SUA) sa anunțe recunoașterea Ierusalimului drept capitala a Israelului,…

- Organizatia Cooperarii Islamice (OCI) a recomandat luni organizarea unui summit al sefilor de stat ai celor 57 de tari membre in cazul in care presedintele american, Donald Trump, va recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului, relateaza AFP.Donald Trump este pe punctul de a lua o decizie…

- Presedintele american, Donald Trump, nu a luat inca o decizie daca sa recunoasca oficial Ierusalimul drept capitala a Israelului, declaratie despre care unii se asteapta sa fie facuta miercuri, a declarat duminica Jared Kushner, ginerele si consilierul liderului de la Casa Alba, informeaza Reuters."Examineaza…

- Presedintele american Donald Trump a facut apel la China ''sa utilizeze toate parghiile disponibile pentru a convinge Coreea de Nord sa renunte la provocarile sale'' si la cursa sa de inarmare nucleara, apel ce survine dupa ce Phenianul a testat cu succes o noua racheta balistica intercontinentala,…

- Președintele american, Donald Trump, intenționeaza sa anunțe in zilele urmatoare ca Statele Unite ale Americii recunosc Ierusalimul drept capitala a Israelului, și ca se gandește serios la modalitatea de indeplinire a promisiunii facute in timpul campaniei electorale, de a muta Ambasada SUA de la Tel…

- Potrivit hollywoodreporter.com, CNN va boicota petrecerea de Craciun organizata pentru mass-media, vineri, de presedintele american Donald Trump la Casa Alba. „In contextul atacurilor continuate ale presedintelui la libertatea presei si la CNN, nu consideram ca este potrivit sa sarbatorim…

- Coreea de Nord a efectuat un nou test balistic, anunțand ulterior ca a fost testata cu succes o noua racheta balistica intercontinentala. Totodata, Phenianul a anunțat ca și-a indeplinit obiectivul și ca a devenit un stat nuclear, relateaza BBC News. In urma acestei noi provocari, Donald Trump a declarat…

- Dupa ce au petrecut Ziua Recunoștinței in familie la somptuosul resort din Palm Beach, Florida, Melania, Donald Trump și fiul lor, Barron, s-au intors din vacanța. Duminica seara, Prima Doamna și președintele Statelor Unite ale Americii au sosit la Casa Alba, gata sa-și reia actrivitațile. Cei trei…

- Militanții Statului Islamic ar fi cerut asasinarea fiului cel mic al lui Donald Trump, in varsta de 11 ani. Un susținator al gruparii teroriste ar fi trimis pe aplicația Telegram un mesaj in care cere uciderea lui Barron Trump, in varsta de 11 ani, relateaza AOL.com. Un militant al Statului Islamic…

- Panica maxima la Casa Alba, dar si in intreaga America. Statul Islamic vrea sa dea o lovitura mondiala. Teroristii din ISIS au cerut asasinarea fiului cel mic al lui Donald Trump, Barron Trump, in varsta de 11 ani. Mesajul a fost transmis pe aplicația de mesagerie criptata Telegram, iar autorul acestuia…

- Mass-media nord-coreene au indreptat din nou miercuri tirul criticilor asupra lui Donald Trump, pe motiv ca președintele american ar fi proferat insulte la adresa liderului Coreii de Nord, Kim Jong-Un, relateaza France Presse.Intr-un editorial, ziarul nord-coreean Rodong Sinmun il ataca…

- Intr-un editorial, ziarul nord-coreean Rodong Sinmun il ataca cu furie pe președintele american, care a evocat saptamana trecuta in fața Adunarii Naționale (parlamentul) de la Seul o 'dictatura cruda' in Coreea de Nord, afirmand ca acesta merita pedeapsa cu moartea și acuzandu-l de lașitate pentru…

- Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a sosit vineri in Vietnam pentru un summit al națiunilor Cooperarii Economice Asia-Pacific (APEC), a patra etapa a unui turneu in Asia de 12 zile, informeaza Reuters. Casa Alba a anunțat ca Trump va prezenta o viziune americana…

- Presedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, a sosit vineri in Vietnam pentru un summit al natiunilor Cooperarii Economice Asia-Pacific (APEC), a patra etapa a unui turneu in Asia de 12 zile, informeaza Reuters, potrivit agerpres.ro. Casa Alba a anuntat ca Trump va prezenta o viziune…

- Nord-coreeni au urmarit indeaproape vizita efectuata de președintele american Donald Trump in Asia, dar dupa discursul ținut in fața parlamentului de la Seul, un oficial a transmis pentru CNN ca nu ii intereseaza ce are de spus liderul de la Casa Alba. Deși tonul liderului american a fost mult mai supus…