Stiri pe aceeasi tema

- Petre Daea, ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, a venit chiar la miezul nopții de luni spre marți (12/13 august) sa verifice stadiul lucrarilor la sistemul de irigații Sascut-Valea Seaca. A plecat din București spre Sascut imediat dupa ședința de Guvern și dupa o ședința a Comitetului Executiv…

- Petre Daea : “Dezvoltarea sectorului montan inseamna munca in echipa, colaborare cu partenerii sociali” Petre DAEA, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, s-a intalnit la sediul MADR cu intreg personalul Agenției Naționale a Zonei Montane (ANZM). Alaturi de ministru s-au aflat secretarul de stat…

- Printr-un comunicat de presa, APIA aduce la cunoștința fermierilor ca se afla in plina campanie de efectuare a controlului la fața locului pentru cererile unice de plata eșantionate in acest scop, in conformitate cu prevederile legislației comunitare și naționale in vigoare. Controalele pe teren sunt…

- Petre Daea, ministrul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, a inițiat in data de 10 iulie 2019, la sediul MADR, o intalnire de lucru cu reprezentanții liceelor agricole. La reuniune au mai participat subsecretarul de stat, Maricel Floricel Dima, secretarul general adjunct, George Sava, directorul general…

- Romania va avea pentru prima data in istoria existentei sale trei ani agricoli buni unul dupa altul, a declarat, marti, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea. "Romania va avea pentru prima data in istoria existentei sale trei ani agricoli buni unul dupa altul. Este un lucru…

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si-a propus sa introduca in Planul National de Irigare inca 1,5 milioane de hectare de teren agricol, pe langa cele 2 milioane care vor fi irigate pana in 2020, a declarat, marti, ministrul Petre Daea, care s-a aflat intr-o vizita de lucru in judetul…

- Suprafata agricola afectata de inundatii si grindina este undeva la 10.000 de hectare la nivel national, dar culturile nu sunt compromise, ci doar se afla in pericol temporar, a declarat, marti, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea.

- Romania se situeaza pe locul al 2-lea in Uniunea Europeana, dupa Spania, ca numar al familiilor de albine si pe primul loc la productia de miere, a afirmat, sambata, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, la conferinta 'Apicultura in context european si mondial'. "In ultimii…