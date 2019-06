Romania a inchis 10 dosare pe agricultura si pescuit in perioada detinerii Presedintiei Consiliului Uniunii Europene si a facut pasi importanti in legiferarea Politicii Agricole Comune, a declarat, marti, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, la finalul reuniunii Consiliului Agricultura si Pescuit de la Luxemburg.



"A fost o responsabilitate uriasa sa conduc lucrarile Consiliului in prima jumatate a anului 2019. Cu echipele tehnice ale statelor membre, intr-o activitate continua, responsabila si necesara, am facut pasi importanti in legiferarea Politicii Agricole…