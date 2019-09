Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, participa luni si marti, la Helsinki, la reuniunea informala a Consiliului Uniunii Europene (Agricultura si Pescuit) precum si la discutiile organizate in marja acestui eveniment. Potrivit unui comunicat al ministerului de resort,…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, participa luni si marti, la Helsinki, la reuniunea informala a Consiliului Uniunii Europene (Agricultura si Pescuit) precum si la discutiile organizate in marja acestui eveniment, potrivit Agerpres.Potrivit unui comunicat al ministerului…

- "Ramanem aceiasi, ramanem in dispozitivul de munca, pentru a da raspuns la problemele pe care le ridica tara. Iar de la (...) 16 octombrie, pentru cei un milion de fermieri, Guvernul Romaniei are posibilitatea sa dea subventiile la timp asa fel incat sa dam tarii ceea ce este necesar. Nu exista loc,…

- Fermierii vor putea depune online documentația pentru atestarea produselor tradiționale. Ministrul Agriculturii, Petre Daea, s-a aflat ieri in Ranca, pe Transalpina, pentru a inmana baciței Marioara Babu un atestat privind recunoașterea Tocanului de oaie ca produs tradițional. A fost primul atestat…

- Romania a cerut o derogare la Comisia Europeana pentru reducerea efectivelor de cormorani, care se ridica in prezent la peste 100.000, a declarat, marti, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, la TVR 1."Am cerut derogare pentru ca Romania a fost singura tara (care nu…

- “Am cerut derogare pentru ca Romania a fost singura tara (care nu a cerut n.r.), 22 de tari au cerut derogare cel putin o data, altele de doua sau de trei ori, sa reduca (efectivele de cormorani n.r.). Suntem in asteptarea acestui raspuns. Avem in prezent peste 100.000 de exemplare, dar reglam lucrurile.…

- 'Am cerut derogare pentru ca Romania a fost singura tara (care nu a cerut n.r.), 22 de tari au cerut derogare cel putin o data, altele de doua sau de trei ori, sa reduca (efectivele de cormorani n.r.). Suntem in asteptarea acestui raspuns. Avem in prezent peste 100.000 de exemplare, dar reglam lucrurile.…

- Ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, aflat marti intr-o vizita de lucru in judetul Covasna, s-a declarat multumit de starea culturilor, insa a evitat sa faca pronosticuri cu privire la productiile ce se vor obtine in acest an agricol. Acesta a mentionat, insa, ca Romania a realizat…