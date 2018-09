Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat marti, la Parlament, ca nu a fost citat la Parchetul General in dosarul penal privind epidemia de pesta porcina, precizand ca daca va fi chemat la audieri va merge "oriunde tara o cere".

- Pro TV si Realitatea TV au fost amendate, marti, de Consiliul National al Audiovizualului pentru stiri si dezbateri pe tema modificarilor la Codul Penal din luna iunie in care nu au fost asigurate impartialitatea si echilibrul.CNA a analizat rapoartele de monitorizare intocmite de directia…

- O persoana a murit si o alta a fost ranita grav dupa ce un autoturism s-a ciocnit frontal cu un autocar, in judetul Ialomita. Accidentul a avut loc pe DN 2, in zona localitatii Sinesti, iar traficul este blocat complet.Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, accidentul s-a produs…

- Presedintele Klaus Iohannis se va intalni, marti, cu regele Regatului Hasemit al Iordaniei, Abdullah II Bin Al-Hussein.Intalnirea va avea loc in marja Adunarii Generale a ONU care se desfasoara la New York, scrie agerpres.ro. Citește și: Florin Calinescu, atac fara precedent la adresa…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, joi, ca Guvernul nu va interzice creșterea porcilor in gospodariile particulare, din cauza pestei porcine, insa trebuie sa se faca in condiții sanitare , de biosecuritate. 75% din porcii crescuți in gospodarii in UE sunt in Romania, a spus la randul sau…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, sustine ca Liviu Dragnea si Gabriela Firea nu sunt certati, ci doar isi aduc reprosuri ca in familie, dupa care se reapuca de treaba, chiar daca unii isi doresc sa-i vada cu hainele rupte.„Nu e cearta. Eu am fost foarte atent, sunt om cu parut alb si cu…

- Ministrul Agriculturii a fost surprins duminica seara, la nunta fiului lui Liviu Dragnea, intr-o ipostaza rara. Petre Daea s-a ascuns sub bancheta mașinii, de frica protestatarilor. La intrarea in Snagov, invitații, politicieni cu greutate și oameni de afaceri, au fost intampinați de un grup de protestatari…