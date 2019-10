Stiri pe aceeasi tema

- Fundația United by Music Romania lanseaza a doua ediție a concursul de talente muzicale pentru persoane cu dizabilitați. Experiența ne arata ca exista interes pentru aceasta competiție: anul trecut s-au inscris 37 de candidați, dintre care 19 de persoane au ajuns in finala și 10 persoane au fost premiate.…

- Trei cursuri de formare profesionala sunt planificate sa se desfașoare in luna octombrie, prin Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna, pentru un total de 42 de persoane. Este vorba despre un curs de lucrator in comerț, unul de macelar și unul de agent de paza, fiecare pentru…

- Atleții covasneni Oana Malina Negrea și Dan Suciu, de la secția de atletism a Școlii de Gimnastica Botoș Liviu au concurat, duminica, alaturi de 169 de atleți profesioniști și amatori din 29 de țari, la Campionatul Mondial de Alergare de 50 km, organizat de Federația Romana de Atletism (FRA), sub…

- In data de 20 august 2019, in jurul orelor 06:50, un echipaj din cadrul Serviciului Rutier, in timpul efectuarii serviciului de supraveghere și contro al traficului rutier pe DN11 a oprit in vederea controlului o autoutilitara condusa de un barbat in varsta de 31 de ani. Cu ocazia verificarilor efectuate…

- O petitie online, intitulata „Impreuna putem salva gimnastica in Sfantu Gheorghe”, a fost lansata de antrenorul Liviu Botos de la Clubul Sportiv Municipal, care solicita sprijinul comunitatii locale, si nu numai, pentru a convinge autoritatile locale sa asigure un spatiu corespunzator de pregatire copiilor…

- Sase persoane au fost ranite si transportate la spital in urma unui accident rutier petrecut vineri pe DN12, la iesirea din municipiul Sfantu Gheorghe spre Miercurea Ciuc, in urma impactului dintre doua autoturisme. Potrivit Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna, in accident…

- Trei cursuri de formare profesionala, pentru 43 de persoane – sunt programate sa se desfașoare in luna august, in județul Covasna, prin Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca. Este vorba despre doua cursuri de fasonator mecanic, care vor reuni, in total, 28 de persoane, și un curs de agent…

- O delegație a secției de X-Trail (alergari montane) din cadrul Școlii de Gimnastica „Botoș Liviu” din Sfantu Gheorghe a participat la concursul internațional de anduranța „Jahorina Ultra Trail”. Competiția s-a derulat la sfarșitul saptamanii trecute (26-28 iulie 2019) in localitatea Jahorina din Bosnia…