Pești morți pe râul Timiș, în apropierea stației de epurare de la Lugoj. Garda de Mediu face verificări Accident ecologic pe un rau din județul Timiș. Garda Naționala de Mediu a informat ca a fost inceput un control de catre comisarii din județul Timiș, ieri, in urma unei sesizari prin care era semnalata existența a zeci de pești morți pe raul Timiș. Peștii au fost descoperiți in zona Jabar, in apropierea stației de […] Articolul Pești morți pe raul Timiș, in apropierea stației de epurare de la Lugoj. Garda de Mediu face verificari a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

