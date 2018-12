Peste jumătate dintre europeni vor mai puţină migraţie - Sondaj Sondajul a fost efectuat pe cetateni din 10 tari UE – Grecia, Ungaria, Italia, Germania, Suedia, Polonia, Franta, Olanda, Marea Britanie si Spania – iar 51% dintre respondenti au declarat ca tarile lor ar trebui sa primeasca mai putini imigranti, fata de 45% care au raspuns la fel la nivel global. Dintre respondenti, 35% isi doresc aproximativ acelasi numar de imigranti ca in prezent sa ajunga in tarile lor, iar 10% considera ca ar trebui primiti mai multi. O majoritate covarsitoare doresc mai putini imigranti in Grecia (82%), Ungaria (72%) si Italia (71%) iar in Germania 58% sunt de… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

