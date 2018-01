Stiri pe aceeasi tema

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 903 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Portugalia – 330 de locuri de munca: 300 culegator de zmeura, 30 culegator de zmeura, mure și afine; Spania – 164 ...

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Vrancea a dat publicitații lista cu primele locuri de munca declarate vacante anul acesta de angajatorii din județul nostru. Este vorba de 161 de posturi ce stau la dispoziția persoanelor calificate in urmatoarele meserii:…

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani, prin intermediul retelei Eures, un numar de 551 de locuri de munca, cele mai multe in Spania, Malta si Germania. Conform datelor centralizate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca anunța ca sunt disponibile sute de locuri de munca pentru romani in Spania si Malta. Potrivit ANOFM, peste 550 de locuri de munca sunt vacante in Spatiul Economic European. Cele mai multe sunt in Spania, in agricultura, in Malta, unde se cauta soferi…

- Peste 550 de locuri de munca sunt vacante in Spatiul Economic European, cele mai multe fiind in Spania, in agricultura, in Malta, unde se cauta soferi de autobuz, si in Germania, unde, de asemenea, se cauta soferi, dar si salvamari, scrie NEWS.RO. Citeste si: Ministrul Educatiei pregateste…

- Conform Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin reteaua EURES Romania, 551 de locuri de munca vacante, dintre care 164 in Spania - 150 pentru agricultori, 10 pentru sudori, 3 pentru tehnicieni si un loc de munca pentru montator structuri…

- 551 de locuri de munca figurau ieri, 3 ianuarie, ca fiind vacante in Spatiul Economic European, fiind oferite prin intermediul retelei EURES Romania. Conform datelor anunțate ieri de catre Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca, dintre cele 551 de locuri de munca, 164 sunt oferite de catre…

- Mai puțin de 100 de locuri de munca sunt vacante in județul Satu Mare, potrivit evidențelor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM). Din statisticile instituției reiese ca in județ sunt vacante un numar de 77 de slujbe. Peste 16.300 de locuri de munca sunt vacante la nivel național,…

- Guvernul a stabilit, pentru anul 2018, un contingent de 7.000 de lucratori straini nou-admisi pe piata fortei de munca din Romania, in baza avizelor de angajare sau detasare, potrivit unei Hotarari adoptate in sedinta de miercuri. ”Documentul aprobat de Executiv prevede suplimentarea cu 1.500 de locuri…

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitie, prin reteaua EURES România, 1.088 de locuri de munca. Cele mai multe sunt slujbe vacante în Portugalia, la cules de zmeura, Spania, tot în agricultura, în Malta, pentru soferi de autobuz, si în Germania, scrie…

- Guvernul a stabilit, pentru anul 2018, un contingent de 7.000 de lucratori straini nou-admisi pe piata fortei de munca din Romania, in baza avizelor de angajare/detașare, potrivit unei Hotarari adoptate in ședința de astazi. Documentul aprobat de Executiv prevede suplimentarea cu 1.500 de…

- ANOFM anunța ca sunt puse la dispoziție peste 1.000 de locuri de munca pentru romani in statele europene. Cele mai multe, in Portugalia, la cules de zmeura. Conform datelor transmise de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin…

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani, prin intermediul retelei EURES, peste 1.000 de locuri de munca, cele mai multe in Portugalia, Spania, Germania și Malta. Conform Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), in Portugalia sunt disponibile…

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani, prin intermediul retelei Eures, un numar de 1.088 de locuri de munca, cele mai multe in Portugalia, Spania si Malta.&nbs...

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani, prin intermediul retelei EURES, un numar de 1.088 de locuri de munca, cele mai multe in Portugalia, Spania, Germania și Malta. Conform datelor centralizate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin reteaua EURES Romania, 939 de locuri de munca. Cele mai multe sunt in Portugalia, la cules de zmeura, in Malta, pentru soferi de autobuz, si in Germania, potrivit news.ro Conform datelor transmise de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca…

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani, prin intermediul retelei Eures, un numar de 939 de locuri de munca, cele mai multe in Portugalia, Malta si Germania. Conform datelor centralizate de ANOFM, in Portugalia sunt disponibile 330 de locuri de…

- Angajatorii din Europa ofera aproape 1.000 de locuri de munca romanilor interesati sa lucreze in tari precum Portugalia, Germania, Marea Britanie, Belgia sau Italia. Locurile de munca anuntate variaza de la culegatori de fructe la salvamari sau macelari. Angajatorii din Spatiul Economic European ofera,…

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani, prin intermediul retelei Eures, un numar de 939 de locuri de munca, cele mai multe in Portugalia, Malta si Germania. Conform datelor centralizate de ANOFM, in Portugalia sunt disponibile 330 de locuri de munca…

- Peste 18.350 de locuri de munca sunt vacante la nivel national, cele mai multe fiind pentru muncitori necalificati la asamblarea si montarea pieselor si pentru agenti de securitate. Cele mai putine locuri de munca vacante - sub 70 - sunt in judetele Suceava, Caras-Severin si Bacau, conform datelor Agentiei…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 876 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Portugalia – 330 de locuri de munca: 300 culegator de zmeura, 30 culegator de zmeura, mure și afine; Malta – 161 ...

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 1.512 locuri de munca vacante, a anuntat, miercuri, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Cele mai multe posturi disponibile sunt in Spania, majoritatea pentru muncitori necalificati la culesul…

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia lucratorilor romani, prin intermediul retelei Eures, un numar de 1.512 locuri de munca, cele mai multe in Spania, Portugalia si Germania, potrivit Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM).

- Cele mai multe locuri de munca sunt in Spania, Portugalia si Germania, potrivit Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM). Conform datelor centralizate de ANOFM, in Spania sunt disponibile 815 locuri de munca pentru muncitor necalificat pentru cules capsuni, in Portugalia…

- Inner London-East, cu economia dinamica si sectorul IT&C in continua dezvoltare, este cea mai performanta regiune a Europei, potrivit clasamentului. Stockholm, cu sectorul de productie aflat in continua dezvoltare si comunitatea tehnologica in crestere, ocupa locul al doilea, urmat de Budapesta, care…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 1.781 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Spania – 815 locuri de munca: 800 muncitor necalificat – cules capșuni, 10 sudor, 3 tehnician, 1 inginer automatizari, 1 montator structuri (panouri) metalice; Portugalia…

- Angajatorii din Spatiul Economic European au 1.927 de locuri de munca vacante in reteaua Eures, cele mai multe fiind in Spania, la cules de capsuni, in Portugalia, la cules de zmeura, si in Danemarca, la cules de mazare.

- Potrivit Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), angajatorii din Spania au 815 locuri de munca vacante - 800 la cules capsuni, 10 pentru sudori, 3 locuri de munca pentru tehnicieni si cate unul pentru inginer automatizari, si montator structuri (panouri) metalice. In Portugalia,…

- Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM) prin rețeaua Eures a anuntat ca exista 1.927 de locuri de munca vacante in spatiul economic european, cele mai multe fiind in Spania, la cules de capșuni, in Portugalia, la cules de ...

- EURES Romania ofera 300 locuri de munca in Portugalia (Campania 2018) pentru munca sezoniera in agricultura, la recoltarea zmeurei, anunța AJOFM Alba. Termenul limita pentru depunerea dosarelor este 31 decembrie 2017. Durata contract: aproximativ 3 luni; timpul de lucru este de 40 de ore/saptamana,…

- EURES Romania ofera 300 locuri de munca vacante in Portugalia (campania 2018) pentru munca sezoniera in agricultura, la recoltarea zmeurei. Durata contractului este de aproximativ 3 luni, timpul de lucru este de 40 de ore/saptamana, cu posibilitatea ca, in timpul ...

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Calarasi prin serviciul de ocupare EURES Romania ofera 300 locuri de munca sezoniere in agricultura la culesul zmeurei, la ambalare si etichetare in Portugalia, angajatorii fiind disputi sa plateasca pana la 1.200 euro/luna.

- Laura Toporascu In aceasta perioada, Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Vaslui ofera, prin intermediul rețelei EURES Romania, 2.159 de locuri de munca vacante, cele mai multe in Spania – 814. Din acestea, 800 sunt pentru muncitori necalificați la cules de capșune, 10 pentru sudori,…

- EURES Romania ofera 300 locuri de munca in Portugalia (campania 2018) pentru munca sezoniera in agricultura, la recoltarea zmeurei. Durata contractului este de aproximativ 3 luni, iar timpul de lucru este de 40 de ore/saptamana, cu posibilitatea ca, in timpul campaniei, in funcție de producție, sa se…

- Agentia Județeana pentru Ocuparea Fortei de Munca Calarași prin serviciul de ocupare EURES Romania, ofera 300 locuri de munca sezoniere in agricultura la culesul zmeurei, la ambalare si etichetare in Potugalia. Cele trei firme portugheze Tavira, Hubel Agricola si Agrivabe dispun de contracte de munca…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 2.159 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Spania – 814 locuri de munca: 800 muncitor necalificat – cules capșuni, 10 sudor, 3 tehnician, 1 inginer automatizari; Danemarca – ...

- Angajatorii din Spatiul Economic European pun la dispozitia somerilor romani, prin intermediul retelei Eures Romania, un numar de 1.794 locuri de munca, cele mai multe in Spania, Portugalia si Marea Britanie, a anuntat, miercuri, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM).

- Angajatorii din Spațiul Economic European pun la dispoziție, prin intermediul rețelei Eures Romania, un numar de 1.883 locuri de munca, cele mai multe in Spania, Portugalia și Marea Britanie, a anunțat, luni, Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM). Conform datelor centralizate…

- Angajatorii din Spațiul Economic European pun la dispoziție, prin intermediul rețelei Eures Romania, un numar de 1.794 locuri de munca, cele mai multe in Spania, Portugalia și Marea Britanie, a anunțat, miercuri, Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca (ANOFM). Conform datelor…

- Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca este co-aplicant, alaturi de serviciile publice de ocupare din Ungaria, Bulgaria, Grecia, Portugalia, Marea Britanie, Spania, Cipru si 30 de organizatii asociate in cadrul proiectului Your first EURES job. Proiectul este aprobat de Comisia Europeana…

- Angajatorii din Spațiul Economic European ofera, prin intermediul rețelei EURES Romania,1533 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Malta – 153 locuri de munca:150 șofer autobuz, 3 inginer de sistem software; Germania – 126 locuri de munca:15 bucatar,11 ospatar, 9 sous chef, 5 inginer testare automata…