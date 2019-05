Peste 65.000 de romani au semnat o petitie prin care solicita Parlamentului vot electronic si prin corespondenta Peste 65.000 de romani au semnat o petitie prin care solicita Parlamentului sa adopte de urgenta o lege care sa reglementeze votul prin corespondenta si/sau electronic.



Petitia a fost initiata de Declic, care va notifica, joi, oficial partidele parlamentare in legatura cu solicitarea cetatenilor, informeaza comunitatea intr-un comunicat remis Ziare.com.



"In prezent, nu avem cadru legal pentru votul prin corespondenta nici pentru prezidentialele din 2019, nici pentru parlamentarele din 2020. Mai este foarte putin timp si, daca Parlamentul nu ia rapid masuri, vor fi aceleasi… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O romanca a trimis un mail de multumire politistilor din Munchen pentru modul in care au intervenit duminica pentru a-i ajuta pe cei din diaspora care asteptau de ore in sir la coada incercand sa ajunga in fata urnelor. Intr-o discutie pornita de la faptul ca politistul din Munchen care i-a…

- Euro scade insesizabil in sedinta de miercuri, in timp ce dolarul se apreciaza, in comparatie cu moneda nationala. Banca Nationala a Romaniei (BNR) a cotat un euro la 4,7615 de lei. Dolarul american creste, fiind cotat la 4,2506 de lei/unitate, cu 0,33% mai mult fata de ziua precedenta.…

- Pentru prima data in mai bine de 100 de ani, Marea Britanie nu a folosit energie electrica pe baza de carbune timp de mai mult de patru zile la rand. Luni dimineata, compania britanica de utilitati National Grid a anuntat ca au trecut mai mult de 122 de ore de cand Marea Britanie a folosit…

- Romania a pierdut la Curtea de Justitie a UE un proces cu Comisia Europeana din cauza ca a contestat prea tarziu la instanta europeana o decizie pronuntata initial de Comisie in iunie 2018. E vorba de corectii financiare aplicate de Bruxelles din cauza ca APIA, aflata in subordinea Ministerului…

- Presedintele Klaus Iohannis a criticat PSD in cadrul sedintei solemne organizate de Parlament cu ocazia aniversarii a 15 ani de la aderarea Romaniei la NATO si a 70 de ani de la infiintarea NATO. "Sunt condamnabile demersurile majoritatii PSD care prin asaltul la adresa statului de drept risca…

- Augustin Zegrean, fost presedinte al Curtii Constitutionale, sustine ca Laura Codruta Kovesi nu va fi lasata sa ajunga procuror-sef european, iar dosarul ei de la Sectia pentru investigarea infractiunilor din justitie (SIIJ) poate culmina cu o condamnare. "Eu am spus asta cand au inceput audierile…

- Comisia Europeana nu este de acord cu OUG privind modificarea Codurilor Penale din Romania, potrivit unor surse de la Bruxelles. Oficialii europeni au transmis acest lucru delegatiei trimise miercuri de catre Guvernul Romaniei pentru a obtine un acord de principiu pe OUG privind modificarea…

- ANAF a identificat un prejudiciu de 400.000 de euro adus statului de o firma care a facut o tranzactie cu o moneda virtuala. Astfel, inspectorii Directiei Generale Antifrauda Fiscala anunta ca prejudiciul de 1,94 milioane de lei a fost creat prin nedeclararea impozitului pe profit si a taxei…