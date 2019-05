Stiri pe aceeasi tema

- Institutul Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor a emis un nou cod portocaliu de inundații pentru județul Brașov. Fenomene vizate: scurgeri importante pe versanți, torenți și paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri pe unele…

- In perioada 23-24 aprilie 2019, președintele UNPR Gabriel Oprea a participat, impreuna cu Anghel Iordanescu și Ilie Nastase, la ședințe de lucru cu organizațiile județene ale partidului din: Brașov, Harghita, Covasna, Sibiu, Mureș, Alba și Hunedoara.Principalele teme abordate au fost reconstrucția…

- Cu ocazia Zilei Internationale a Padurilor, Holzindustrie Schweighofer a anuntat ca in primavara anului 2019 vor fi impadurite 50 de hectare de terenuri forestiere degradate in cadrul proiectului Padurea de Maine. Un total de 204.000 de puieti de molid, fag, paltin, frasin, brad si stejar vor fi utilizati…

- Perspective bune la Antepriza Zahar Bod SRL. Conducerea societații a anunțat ca, pentru anul in curs, fabrica are contractata producția de pe 4.000 de ha cultivate cu sfecla de zahar. In acest context, pentru anul acesta producția estimata este de pest 25.000 de tone de zahar, fabricat din sfecla de…

- „Romani pentru romani. Solidaritate cu romanii din Covasna și Harghita” este masa rotunda ce a deschis ediția din acest an a evenimentului intitulat „Primavara culturala, la Sfantu Gheorghe”, in cadrul evenimentului fiind formulate o serie de propuneri in vederea pastrarii și intaririi identitații…

- Președintele UNPR Gabriel Oprea a participat sâmbata, 16 martie 2019, la Reuniunea organizațiilor din regiunea VII Centru, desfașurata la Galați, alaturi de reprezentații partidului din județele: Brașov, Sibiu, Alba, Mureș, Galați, Harghita și Covasna.

- Romania are nevoie de un stat puternic si de o Justitie puternica, fara abuzuri, a declarat sambata presedintele Uniunii Nationale pentru Progresul Romaniei, Gabriel Oprea, care a participat la Reuniunea organizatiilor din regiunea VII Centru, desfasurata la Galati, alaturi de reprezentatii partidului…

- Garda Forestiera Brașov exercita in domeniul silviculturii și in domeniul cinegetic, pe raza teritoriala a județelor Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu funcțiile corespunzatoare celor atribuite autoritații publice centrale care raspunde de silvicultura, in prezent Ministerul Apelor și Padurilor,…