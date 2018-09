Stiri pe aceeasi tema

- Porivit legislației fiscale, obligația de plata exista chiar și in cazul celor care au vandut in decursul acestui an bunurile pentru care se datoreaza impozitul. Astfel ca, cei care nu și-au achitat inca integral impozitele pe imobile și mașini mai au inca vreme pana pe 1 octombrie, ultima…

- 1 octombrie este ultima zi de plata, fara majorari de intarziere, a impozitelor și taxelor locale, aferente semestrului al doilea, pe anul in curs. Locuitorii orașului Mioveni care nu si-au achitat inca impozitele și taxele locale mai au inca vreme pana luni, 1 octombrie, cand este ultima zi de plata.…

- Primaria Municipiului Botosani aduce la cunostinta agentilor economici si populatiei ca termenul de plata, pentru semestrul II 2018, al impozitelor si taxelor locale (impozitul pe cladiri, impozitul pe teren, impozitul pe mijloacele de transport, taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate)…

- Serviciul Finanțe Publice locale din cadrul Primariei municipiului Vaslui le-a reamintit contribuabililor, persoane fizice și juridice, printr-un anunț ca termenul de plata pentru impozitele și taxele locale datorate pentru anul 2018, semestrul II, este 1 octombrie 2018. “Invitam cetațenii municipiului…

- Primaria Municipiului Targoviste aduce la cunostinta contribuabililor ca 30 septembrie 2018 este data limita de plata a impozitelor si taxelor locale, aferente semestrului II al anului fiscal2018.

- Primaria Municipiului Zalau face cunoscut ca 30 septembrie 2018 este ultimul termen scadent pentru plata impozitelor si taxelor locale aferente anului 2018. Potrivit sursei citate, in cazul contribuabililor care nu iși platesc la timp obligațiile fiscale, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului…

- Conform procedurii de restituire a fostelor taxe auto, proprietarii de mașini care au platit aceste sume mai au doar cateva zile la dispoziție, pentru a depune cererile de restituire a banilor. Termenul limita este 31 august 2018 și este prevazut de Ordonanța de Urgența a Guvernului , nr. 52/2017. „Dreptul…

- Șoferii care au achitat una din fostele taxe auto, mai au o luna la dispoziție pentru a depune cererea de restituire a banilor. Termenul limita este 31 august 2018, cei care nu depun cererea pana atunci nu-și vor mai putea recupera banii pe cale administrativa. Proprietarii care au achitat in trecut…