Peste 4.000 de politisti de frontiera vor asigura fluidizarea traficului, de la granitele tarii, in minivacanta de Sf. Maria

Stiri pe aceeasi tema

- In acest sens, Poliția de Frontiera continua sa aplice masurile aflate in competenta institutiei, dispuse de la inceperea sezonului estival, pentru reducerea timpilor de asteptare si asigurarea unui control operativ. Pentru fluidizarea traficului s-a suplimentat numarul polițiștilor de frontiera…

- ANM anunța ca începând de joi, ora 10.00, pâna la ora 23.00, în zonele de deal și de munte, în cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul Munteniei și local în Oltenia vor fi perioade cu manifestari de instabilitate atmosferica: averse torențiale, descarcari electrice,…

- Opt noi puncte fixe de control al valabilitatii rovinietei Foto politiadefrontiera.ro De astazi functioneaza opt noi puncte fixe de control al valabilitatii rovinietei. Noile camere de control sunt amplasate în zona punctelor de trecere a frontierei Bechet, Cenad, Giurgiu, Lunga, Nadlac…

- Avand in vedere faptul ca, in perioada sezonului estival, numarul turistilor romani si straini care tranziteaza punctele de trecere a frontierei de la granita cu Bulgaria se afla in crestere, Garda de Coasta a luat o serie de masuri menite sa reduca timpii de asteptare in punctele de trecere. Masurile…

- Meteorologii au emis, joi, o avertizare Cod portocaliu de vijelii, grindina și ploi torențiale pentru 25 de județe din țara, valabila pâna vineri, la ora 1.00. Administrația Naționala de Meteorologie a emis, joi, o avertizare Cod portocaliu, valabila în cea mai mare parte a țarii. Astfel,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis astazi o atentionare nowcasting cod rosu de furtuna pentru judetul Timis si una cod portocaliu de averse torentiale pentru judetele Suceava, Constanta, Braila, Galati si Satu Mare, valabile in orele urmatoare. Potrivit ANM, pana la pana la ora 17:30,…

- NADLAC. In aceste zile libere, cand credinciosii ortodocsi sarbatoresc Rusaliile, in punctele de trecere a frontierei de la granita cu Ungaria, se preconizeaza o crestere a traficului de persoane si mijloace de transport. Astfel, s-au luat masuri de suplimentare a personalului care isi desfasoara…

- Pesta Porcina Africana (PPA) evolueaza, in prezent, in 108 localitati din 16 judete, cu un numar de 493 de focare, dintre care 10 in exploatatii comerciale, in timp ce in alte cinci judete s-au semnalat doar cazuri la mistreti, informeaza Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta…