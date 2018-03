Peste 20 de premii pentru elevii de la Scoala Gimnaziala de Muzica „Filaret Barbu” din Lugoj la olimpiada zonala de la Resita

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Sectorului 3 a prelungit pana pe 22 martie termenul pana la care elevii se pot inscrie la cursurile și atelierele programului „Pepiniera de Talente” (ediția a șasea). Aceștia iși pot depune formularele de inscriere atat on-line, la adresa de e-mail pepinieradetalente@primarie3.ro , cat și la…

- Elevii Școlii Gimnaziale de Muzica „Filaret Barbu” din Lugoj s-au evidențiat și la faza zonala a Olimpiadei Naționale de Interpretare Instrumentala, care a avut loc, la sfarșitul saptamanii trecute, la Reșița. „Vineri, 9 martie a.c., și sambata, 10 martie a.c., la Reșița…

- Au sarbatorit venirea primaverii cu bere și tarie, iar apoi au mers la școala. Trei elevi de clasa a opta din cadrul Școlii Gimnaziale din Bumbești Jiu s-au ales cu mediile scazute la purtare dupa ce au fost prinși beți la ore. Unuia dintre ei i s-a facut rau iar profesorii au fost nevoiți sa cheme…

- Inceputul primaverii aduce ca in fiecare an emoții pentru elevii deosebiți ai școlilor romanesti și aici ne referim la prezența in cadrul olimpiadelor școlare a tuturor celor care doresc sa obțina calificari și premii. Pentru elevii Liceului de Arte „Regina Maria” din Alba-Iulia perioada 9-10 martie…

- Elevii din Sectorul 3 mai au la dispoziție cinci zile, pana pe 16 martie, pentru a se inscrie la cursurile și atelierele din cadrul programului „Pepiniera de Talente” (ediția a șasea), organizat și finanțat integral de Primaria Sectorului 3. Reamintim faptul ca elevii pot opta pentru inscrierea la urmatoarele activitați:…

- Inspectoratul Școlar Județean Alba a anunțat rezultatele la Olimpiada de interpretare instrumentala la care au participat clasele III – VIII. Este vorba despre faza zonala a competiției, desfașurata intre 8 li 9 martie 2018, la Reșița. Au fost 31 participanți, fiind acordate 3 premii de excelența. Mai…

- Olimpiada și concursul la discipline tehnologice și-au desemnat caștigatorii Olimpiada la disciplinele din aria curriculara Tehnologii și-a desemnat caștigatorii fazei județene, elevi de clasele a XI a și a XII a, pe domenii cum ar fi: protecția mediului, industrie alimentara,…

- Primaria Sibiu a obținut finanțarea din fonduri europene pentru inca un proiect care vizeaza modernizarea cladirilor in care funcționeaza unitați de invațamant din Sibiu: reabilitarea cladirii in care funcționeaza școala gimnaziala nr. 1 de pe strada Hațegului, pentru creșterea eficienței energetice.…

- "Cresterea de la un an la altul atat a numarului de elevi inscrisi la cursurile create de Asociatie dar si la Olimpiada micilor bancheri demonstreaza fara doar si poate ca deja educatia financiara a depasit bariera unei discipline optionale in scoala romaneasca si devine o necesitate de la un an la…

- 13 perchezitii au avut loc miercuri dimineata la Lugoj, Resita si Caransebes. Procurorii au anuntat ca la actiune au participat magistrati din cadrul D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Caras-Severin, politistii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Caras-Severin, B.C.C.O. Timisoara,…

- Faza județeana a Olimpiadei de Religie a avut loc sambata, 3 martie, la Scoala Gimnaziala nr. 7 „Sfanta Maria” din Timisoara. Peste 300 de elevi din clasele VII-XII, din 80 de unitați de invațamant din Timis, s-au inscris la olimpiada. Elevii au fost incurajați și felicitați…

- Olimpiada județeana de Religie pentru elevii veniți de la mai multe școli și licee din județul Sibiu a avut loc sambata, 3 martie, la Școala Gimnaziala „Nicolae Iorga” din Sibiu. Elevii au primit binecuvantarea Inaltpreasfințitului Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului. Read More...

- Ieri, 1 martie 2018, Școala Gimnaziala ”Mihai Eminescu” și-a deschis larg porțile pentru a primi vizitatorii, mici și mari, parinți, bunici, copii, elevi și foști elevi, toți cei care au dorit sa-i treaca pragul, iar elevii și cadrele didactice și-au deschis sufletele in intampinarea oaspeților. Evenimentul…

- Ai un copil talentat care isi doreste foarte mult sa studieze un instrument muzical? Scoala Gimnaziala de Muzica “Filaret Barbu” organizeaza joi “Ziua Portilor Deschise”. Evenimentul destinat parintilor, dar si copiilor din ciclul de invatamant prescolar are loc cu incepere de la ora 10. “Evenimentul…

- Elevii liceului „Adam Muller Guttenbrun” din Arad se plang ca ar fi inchiși in școala, dupa ce directorul le-ar fi interzis sa iasa din cladire. Adolescenții spun ca sunt „sechestrați” și nu ar fi lasați nici macar sa mearga la chioșcul din curtea unitații de invațamant pentru a-și cumpara de mancare.…

- Muzica reprezinta un leac, un panaceu al durerilor universale, un element de echilibru si de armonie de care toti avem nevoie. In lumea in care traim, plina de distorsiuni, de tensiuni marcate de contrarietati si de stridente, muzica – cu intreaga armonie, liniste si putere de influentare…

- Denisa Toma Patru elevi ai Școlii de Arte „N.N. Tonitza” și trei din invațamantul de masa din Barlad au obținut distincții importante la un concurs internațional de interpretare pianistica, desfașurat in capitala. Toți cei șapte elevi barladeni indrumați de profesorul de pian Mihail Manciu, care au…

- Școala Gimnaziala de Muzica „Filaret Barbu” organizeaza joi, 1 martie, un eveniment in premiera: Ziua porților deschise. „Evenimentul se adreseaza tuturor celor mici, viitori artiști pe cele mai de seama scene, care urmeaza sa se inscrie, in toamna urmatorului an școlar, in clasa pregatitoare.…

- Paznicul școlii din Florida la care a avut loc masacrul de la mijlocul lunii februarie, demis. Omul nu a intervenit, deși era inarmat. Un gardian inarmat, care se afla in incinta școlii Stoneman Douglas din Florida, SUA, in timpul atacului armat sangeros de la mijlocul lunii februarie, și-a dat demisia…

- In weekend a avut loc etapa locala a Olimpiadei de Limba și literatura romana, pentru elevii de gimnaziu din Lugoj și localitațile invecinate. Dintre cei 101 de elevi participanți, cele mai bune rezultate (inainte de contestații) au fost obținute de: Clasa a V-a: Nadia Udrea (Școala…

- Vineri, 2 martie 2018, la Casa de Cultura ,,Ion Sangerean" din Ocna Mureș, de la ora 17,00, va invitam cu drag la evenimentul ,,MARȚIȘOR CALATOR" - expoziții de pictura și costume populare stilizate, programe artistice susținute de cursanții claselor Școlii de arte și meșteșuguri din cadrul Centrului…

- 7 premii si 6 mentiuni au luat elevii din „Pepiniera de Olimpici” a Brasovului, la Concursul cu participare internationala de Fizica, de la Voronet, Suceava, din cadrul Taberei de Fizica, Astronomie si Astrofizica „Marin Dacian Bica”, ce s-a desfasurat in perioada 5-9 februarie 2018. Este…

- Raluca Stramaturaru, in varsta de 32 de ani, care a obtinut, marti, cel mai bun rezultat al delegatiei Romaniei la actuala editie a JO de la Pyeongchang, locul 7, in proba de sanie, a declarat ca aceasta clasare reprezinta incununarea muncii sale, informeaza cosr.ro.”Sincer, nu-mi venea sa…

- Raluca Stramaturaru a reusit, marti, cea mai buna performanta a Romaniei la Jocurile Olimpice de iarna in ultimii 24 de ani, dupa ce s-a clasat pe locul 7 in proba feminina de sanie, la Olimpiada de la PyeongChang (Coreea de Sud).

- Raluca Stramaturaru a reusit, marti, cea mai buna performanta a Romaniei la Jocurile Olimpice de iarna in ultimii 24 de ani, dupa ce s-a clasat pe locul 7 in proba feminina de sanie, la Olimpiada de la PyeongChang (Coreea de Sud). AGERPRES (editor: Mihai Tenea, editor online: Ada Vilceanu)

- Cinci scoli vor lua parte la cea de-a doua editie a proiectului educational “Cool sa fii cool-t”, derulat de catre Muzeul Judetean de Istorie si Arta Zalau. Evenimentul din acest an are ca tema “Familia in perioada comunista” si isi propune apropierea tinerilor de valorile patrimoniale. Elevii de la…

- INTELIGENTI…Elevii vasluieni, pregatiti in cadrul centrului de performanta “Hai la Olimpiada!”, ii indeamna pe colegii lor sa aplice la acest program daca isi doresc sa aprofundeze materia predata la scoala. Nu doar ca isi vor face prieteni noi care le impartasesc pasiunea, ci vor ajunge sa exceleze…

- Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la Academia de Politie ”Alexandru Ioan Cuza” in 2018 a fost publicat pe site-ul institutiei, urmand ca aceasta sa se desfasoare in doua etape, in perioada 31 iulie - 24 august....

- Persoanele care au obtinut in timpul liceului premii sau mentiuni la olimpiadele nationale si internationale nu mai trebuie sa sustina probele scrise, arata regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la Academia de Politie ”Alexandru Ioan Cuza” in 2018.

- 50 de echipe de elevi si studenti vor concura la Bucuresti in faza nationala a JA Company of the Year 2018, cea mai mare competitie europeana de antreprenoriat pentru tineri. Junior Achievement aduce in scoli si competitia JA Business Plan Challenge 2018. Castigatorii merg la Next Generation Leaders…

- Elevii și cadrele didactice ale Școlii Gimnaziale „Prof. Mihai Simbotin” Cirligele au celebrat „Ziua Internaționala a Cititului Impreuna”, eveniment global marcat de milioane de oameni in peste 100 de țari, organizat de catre Lit World. Apelul lansat de Asociația ,,Citim Impreuna Romania”, inițiatoarea…

- Continua scandalul in cazul elevului batut de 3 femei in Scoala Gimnaziala nr 28. Mama baiatului a mers astazi la Inspectoratul Scolar Judetean si spune ca se incearca musamalizarea cazului. In plus, femeia declara ca fost sunata de rudele agresoarelor, care i-au spus ca-i vor oferi o suma de bani daca…

- La sfarsitul saptamanii trecute, Argesul a fost reprezentat la Concursul National Interdisciplinar „La Scoala cu Ceas” – editia 21, desfasurat la Ramnicu Valcea, de catre o echipa de copii talentati si ambitiosi care au concurat cu peste 1000 de elevi din toata tara. La Geografie, cele mai mai multe…

- Titlul de „Elevul Anului” l-au primit trei eleve de la Colegiul Național Banațean: Tabita Adamuț, Andreea Jurca și Daria Dușa. Silvia Vert este „Profesorul Anului” la CNB, iar „Voluntarul Anului” este Darius Claici. Tabita Adamuț este olimpica la matematica, Andreea Jurca – de la secția…

- Luni, 29 ianuarie a.c., in prezenta reprezentantilor din partea autoritatilor publice locale, a avut loc deschiderea cursurilor pentru cei 350 de elevi jandarmi din seria de invatamant ianuarie-noiembrie 2018. Activitatea s-a desfasurat la sediul scolii si a debutat cu intonarea imnului de stat. Au…

- Sambata, 27 ianuarie, la Scoala Gimnaziala “Anastasie Panu” din Husi s–a desfasurat Olimpiada locala de limbi moderne. La proba de limba engleza, la clasa a V-a, s-a acordat un singur premiu I care a ajuns la elevul David Gaina, de la Scoala Gimnaziala “Mihail Sadoveanu” Husi, si un singur premiu II,…

- Colegiul National Brediceanu din Lugoj face performanta pe linie. Dupa ce in ultimii ani au reusit sa obtina premii la diverse discipline datorita unor elevi foarte bine pregatiti, profesorii de la ”Bredi” nu lasa garda jos nici la sport. Elevele Colegiului National “ C. Brediceanu “ au participat vineri…

- Luni a fost o zi cu totul speciala la Scoala Gimnaziala „Mihai Eminescu”. Elevii acestei scoli au marcat memoria marelui poet roman, asta la implinirea a 168 de ani de la nasterea celui mai important poet al Romaniei. La serbarea organizata cu prilejul zilei de 15 ianuarie s-au adunat oficialitati,…

- Anul a inceput perfect pentru o instituție din Bistrița care s-a ales cu trei premii foarte importante, decernate ieri, la București. „Este o performanța extraordinara, este cu atat mai onorant pentru noi cu cat am primit aceste premii tocmai de Ziua Culturii Naționale și ziua lui Eminescu”.

- CASTIGATORI… La sfarsitul saptamanii trecute s-a desfasurat, la Bucuresti, Festivalul International de Muzica „Gala Star Melody” care a fost gazduit de Colegiul de Arte „Dinu Lipatti”. Aflat la cea de a sasea editie, concursul a reunit un numar de aproximativ 100 de copii atat din tara, cat si din strainatate,…

- Momente de groaza pentru cel mai iubit cuplu din muzica populara si de petrecere. Culita Sterp si Carmen de la Salciua sustin ca ar fi fost la un pas sa fie batuti de patronul unui club din Resita. Culita Sterp si Carmen de la Salciua, cei doi care formeaza un cuplu atat in viata reala, cat si pe scena,…

- Tot din inima, pentru copiii pasionati de muzica, patru politisti au muncit benevol, aproape doua luni, pentru a renova sectia de muzica a Clubului Copiilor din Nasaud. In luna decembrie, nicio fapta buna nu ramane nerasplatita! Copiii care astazi se bucura ca au unde sa exerseze i-au rasplatit pe politisti…

- In cursul lunii decembrie, Școala Gimnaziala „Avram Iancu” și Colegiul Național „Andrei Mureșanu” din Dej, in parteneriat cu Asociația Sfinții Apostoli Luca și Andrei din Dej, au desfașurat campania „Vreau sa ajut și eu!” care s-a concretizat in realizarea de shoebox-uri pentru copiii defavorizați.…

- Joi, la Școala Gimnaziala ”Mihai Eminescu” din Alba Iulia, a avut loc o a doua videoconferința la care au participat elevi și profesori, in dialog cu Școala din Corinaldo, Italia. Elevii din clasele primare au avut ocazia sa stea de vorba cu colegii italieni, sa se cunoasa reciproc și sa dialogheze…

- Elevii de la Scoala Gimnaziala „Iorgu G. Toma" Vama au desfasurat luni, 18 decembrie, o actiune de voluntariat la Centrul de plasament „Visatorii"" din Fundu Moldovei. Activitatea face parte din proiectul anual al scolii „Daruind vei dobandi", derulat in ...

- Ediția a XI-a a Targului Firmelor de Exercițiu ”RIVULUS DOMINARUM TINERET” de la Baia Mare și-a desemnat caștigatorii in perioada 8-9 decembrie 2017. 74 de firme din intreaga țara și-au adus prezentat standurile, cataloagele și materialele promoționale. Așa cum ne-au obișnuit elevii albaiulieni nu au…

- Elevii care au obtinut rezultate remarcabile la olimpiadele internationale din cursul acestui an vor fi premiati de catre Ministerul Educatiei, in cadrul unei festivitati ce va avea loc la Palatul Parlamentului.

- Școala Gimnaziala de Muzica “Filaret Barbu” din Lugoj a organizat, miercuri, in holul Universitații Europene Dragan,un Concert vocal-instrumental extraordinar de Craciun, cu un program muzical diversificat, urmat de Targul de Craciun. Piesele interpretate de catre cei mai talentați dintre…