- Editia a cincea a Maratonului Nisipului, eveniment sportiv international care se va desfasura duminica, 25 martie a.c., la Mamaia, a fost prefatata ieri de organizatori. Maratonului Nisipului e unul dintre primele maratoane din Europa care se desfasoara integral pe nisip. Pana la ora actuala, peste…

- Comandamentul Multinational al Diviziei Sud-Est Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat joi, la Centrul National de Instruire Întrunita de la Cincu, unde a participat la ceremonia de declarare a capacitatii depline a Comandamentului Multinational al Diviziei Sud-Est (HQ-MND-SE),…

- FIBA Europe a anuntat, marti, ca Romania va gazdui editia din 2018 a Campionatului European de baschet 3x3 pentru a treia oara de la infiintarea competitiei, in 2014. Gazda turneului final va fi Bucuresti, intre 14-16 septembrie. La turneul final vor lua parte cele mai bune 12 echipe, la feminin…

- Aceasta va avea loc la UAIC si se numara printre actiunile consacrate Centenarului Marii Uniri si sunt asteptati peste 100 de cercetatori si profesori din Romania, Republica Moldova, Austria, Elvetia, Franta, Germania, Italia si SUA. „De aproape un secol, istoriografia romana si straina incearca si…

- Chirurgul Doina Hrehoret de la Institutul Clinic Fundeni este unul dintre cei 4 medici romani care face transplant hepatic. Nu, nu ati citit gresit. Avem doar 4 medici in toata Romania care fac asta. 3 la Bucuresti si, de curand, unul la Iasi. Ea este singura femeie din acest cvartet de chirurgi de…

- Rata mortalitatii in Uniunea Europeana a fost, in anul 2015, de 1.036 de decese la 100.000 de locuitori, statele membre cu cea mai ridicata rata a mortalitatii fiind Bulgaria (1.660 de decese la 100.000 de locuitori), urmata de Romania (1.530 de decese la 100.000 de locuitori) si Ungaria (1.500 de…

- Franta va construi mii de noi celule de inchisoare in cadrul amplei reforme promovate de presedintele Emmanuel Macron pentru a solutiona problema suprapopularii din penitenciarele din Franta si a combate fenomenul radicalizarii, in special in randul tinerilor, relateaza miercuri Reuters, scrie agerpres.ro. …

- Comisia Europeana a elaborat, pentru anul 2018, bilanțuri aprofundate pentru 12 state membre și anume Bulgaria, Croația, Cipru, Franța, Germania, Irlanda, Italia, Olanda, Portugalia, Slovenia, Spania și Suedia.

- Firma globala de avocatura Clifford Chance a lansat Dawn Raids App, o aplicatie mobila care ofera clientilor ce fac obiectul unei inspectii un ghid in timp real si pas cu pas asupra drepturilor si obligatiilor pe care le au, precum si acces rapid la specialistii Clifford Chance de la care pot primi…

- Atunci specialistii avertizau ca fiecare tara trebuie sa isi faca o rezerva de plasma pentru prepararea de medicamente, dar suntem printre putinii din Uniune care nu au facut acest lucru. Iar acum, bolnavii sunt la mila strainilor, carora le-am cerut disperati ajutorul. Romania este una dintre putinele…

- Viktor Orban, care a luat cuvantul la o lansare de carte la Academia ungara de stiinte de la Budapesta, a avertizat impotriva "incercarilor" de ingradire a competentelor statelor membre si de construire a unor "State Unite ale Europei". Potrivit premierului ungar, Comisia Europeana "s-a…

- Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica in luna ianuarie 2018 au insumat 722.100, in crestere cu aproape 10% fata de cele din luna ianuarie 2017, a transmis luni Institutul National de Statistica. Opt din 10 sosiri au fost reprezentate de turistii romani si doar doi din 10 au fost…

- Valul de frig siberian abatut in ultimele zile asupra Europei s-a soldat cu peste 40 de morti pana miercuri, printre care multe persoane fara adapost, si continua sa provoace haos in transporturi, relateaza AFP. Supranumit "Bestia din Est" de media britanice, "Ursul din Siberia" in Olanda,…

- UEFA a oficializat schimbarile stabiliite pentru urmatoarele trei stagiuni. De la 22 a crescut la 26 numarul echipelor admise direct in faza grupelor, cate patru din Anglia, Spania, Italia și Germania, cate doua din Franța și Rusia și cate una din țarile de pe locurile 7-10 in topul coeficienților,…

- Romania se afla pe locul 64 din 119 in intr-un clasament al competitivitatii privind pregatirea si atragerea de profesionisti de top si dezvoltarea talentului pe piata fortei de munca, devansata, printre altele, de Bulgaria (locul 47), Kazahstan (locul 51), Rusia (locul 53) sau Botswana (locul 62).…

- In ianuarie 2018, Romania era pe locul 3 in topul celor mai mici salarii brute din Europa, cu 408 euro, depasita doar de Bulgaria (261 euro) si Lituania (400 euro). Conform Eurostat, la polul opus se afla Olanda (unde salariul brut se ridica la 1.578 euro), Irlanda (1.614 euro) si Luxemburg (cu 1.999…

- Cei mai buni tineri matematicieni din lume au venit la Bucuresti pentru a gasi solutii la mai multe probleme, cu totii participand la concursul ”Romanian Master in Mathematics”, organizat de Colegiul National de Informatica „Tudor Vianu”. Colegiul Național de Informatica “Tudor Vianu”, in parteneriat…

- In fiecare zi, da viața, culoare și stil spațiilor interioare. Nu are timp sa se plictiseasca. Adelina Iucal este o tanara designer, care, la 27 de ani ai sai, și-a inițiat propria afacere. Este originara din Pirlița Unghenilor. A invațat la Școala de Arte Plastice din Ungheni, apoi la Facultatea…

- Filip a afirmat ca Guvernul de la Chisinau va pleda in continuare pentru stabilirea unui statut juridic special pentru regiunea transnistreana, cu respectarea suveranitatii si integritatii teritoriale a Republicii Moldova, insa a adaugat ca solicita retragerea trupelor ruse si munitiilor dislocate…

- Un numar de 1,286 milioane de autoturisme au fost inmatriculate in prima luna a acestui an in Uniunea Europeana si tarile EFTA, in crestere cu 6,8% fata de 1,20 milioane unitati in luna ianuarie 2017. Comparativ, pe ansamblul anului 2017 vanzarile de autoturisme noi in Europa au inregistrat o crestere…

- Romania se afla in grupul tarilor care, in perioada 1995 - 2017, au ajustat pachetul de beneficii pentru actualii pensionari, pentru a reduce costurile fiscale, alaturi de Belgia, Italia sau Japonia, pe fondul perspectivelor negative privind natalitatea, reiese dintr-un studiu publicat recent de…

- In clasamentul pe medalii, dupa cinci zile de la debutul Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang (Coreea de Sud), pe primul loc se afla Germania, cu 5 medalii de aur, 2 de argint si 2 de bronz (total 9 medalii), urmata de Olanda, (4-4-2, total 10) si de Norvegia (3-5-3, total 11). Clasamentul…

- Corala Ciprian Porumbescu a reprezentat Romania la cea de-a 17-a editie a Festivalul Concurs de Muzica Religioasa Ortodoxa "Kolozhsky Blagovest" 2018, desfasurat in perioada 07-10 februarie a.c.. La eveniment au participat 35 de coruri de renume, pe baza de invitatie, care au interpretat partituri din…

- Crizele din ultimul an au adus lumea mai aproape de un "conflict semnificativ", pe fondul tensiunilor dintre tari si amplificarii tendintelor nationaliste, arata raportul Conferintei pentru Securitate Munchen, notand ca Europa trebuie sa isi configureze viitorul in contextul diminuarii rolului SUA.…

- Europa emergenta a depasit, anul trecut, nivelul de 2.000 de contracte de fuziuni si achizitii, iar China a devenit cel mai mare investitor strain din regiune, potrivit raportului "M&A Emerging Europe 2017/2018, publicat de CMS in colaborare cu EMIS. China a crescut valoarea investiţiilor…

- UPDATE Facebook și-a reluat funcționarea, in Romania, și pe Chrome. Sunt semnalate probleme, in continuare, in alte țari. Deocamdata, compania nu a oferit niciun punct de vedere.UPDATE Facebook funcționeaza pe alte browsere. Facebook nu mai funcționeaza, la aceasta ora, in mai multe…

- Europa emergenta a depasit, anul trecut, nivelul de 2.000 de contracte de fuziuni si achizitii, iar China a devenit cel mai mare investitor strain din regiune. China a crescut valoarea investitiilor sale in regiune cu 78% pana la 7,7 miliarde de euro, dupa un avans de 96% in 2016. Statele…

- Salariul minim net va creste anual cu 100 lei, astfel incat in 2020 acesta sa fie mai mare decat echivalentul a 300 euro si se va introduce salariul minim pentru cei cu studii superioare, potrivit Programului de guvernare 2018 - 2020 publicat pe site-ul Camerei Deputatilor. Salariul minim…

- Cea de-a 57-a ediție a Expoziției Internaționale de Arta – Bienala de la Veneția a avut loc intre 13 mai și 26 noiembrie 2017, Participarea Romaniei la prestigiosul eveniment de arta contemporana fiind marcata de expoziția Geta Bratescu – Apariții, curatoriata de Magda Radu și organizata de Ministerul…

- Serviciul pentru Imigrari al județului Cluj anunța ca, în anul 2017, s-a asigurat managementul șederii și rezidenței pe teritoriul României pentru 8.509 persoane, dintre care 2.826 din state terțe și 5.683 cetațeni ai Uniunii Europene/SEE/CH. De asemenea, au fost depistați…

- Peste 8.000 de straini locuiesc in Cluj. De unde provin si de ce au ales Capitala Transilvaniei Un numar de 8.509 cetateni straini locuiau in 2017 pe teritoriul judetului Cluj. Alti 210 au fost depistati cu sedere ilegala. 2.826 de straini provin din state terțe, cei mai mulți din Republica Moldova,…

- Romania va juca un amical cu Suedia in luna martie. „Meciul va avea loc in afara Bucurestiului” Echipa nationala a Romaniei va disputa la 27 martie, pe teren propriu, o partida amicala cu prima reprezentativa a Suediei, informeaza, luni, site-ul oficial al Federatiei Romane de Fotbal. „Meciul va avea…

- Naționala Romaniei disputa pe 27 martie, pe teren propriu, o partida de verificare impotriva echipei Suediei. Meciul va avea loc in afara Bucureștiului, orașul gazda urmand a fi anunțat in funcție de disponibilitatea arenelor din celelalte orașe mari din Romania. FRF iși dorește ca echipa naționala…

- Constructorul auto Dacia a vandut, in 2017, peste 655.000 de vehicule, cu 12,2% mai multe decat in anul anterior, cea mai importanta piata fiind Franta, unde au fost comercializate circa 120.000 de unitati, potrivit unui comunicat al companiei. Pe de altă parte, în România constructorul…

- Idee de afacere profitabila pentru 2018. Iata cum poti sa-ti deschizi un business pe Amazon Teleworking si, implicit, program flexibil. Profit consistent pe termen scurt, cu risc scazut. Sunt doar cateva dintre motivele pentru care un numar tot mai mare de romani ales sa investeasca in propriile afaceri…

- "Soldatii. Poveste din Ferentari", debutul in lungmetraj al regizoarei Ivana Mladenovic, a fost selectat in competitia "Bright Future" a Festivalului International de Film de la Rotterdam, care va avea loc in perioada 24 ianuarie - 4 februarie, informeaza un comunicat al producatorilor, HiFilm, transmis…

- Alphabet, holdingul care controleaza Google, a transferat in anul 2016 o suma de 16 miliarde de euro prin Insulele Bermude, evitand plata taxelor, scrie Bloomberg . Gigantul internetului folosește o strategie cunoscuta sub numele de ”Double Irish” (Irlandezul dublu – n.r.) și ”Dutch sanwich” (Sanvișul…

- Președintele Igor Dodon va propune în scurt timp cu concept de dezvoltare a Republicii Moldova pentru urmatorii ani. Declarația a fost facuta de catre șeful statului în cadrul unui interviu acordat pentru postul public de televiziune Moldova 1, transmite IPN. „Vine timpul…