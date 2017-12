Stiri pe aceeasi tema

- In urmatorii 13 ani, 800 de milioane de oameni vor ramane fara loc de munca. Pana in 2030, robotii si automatizarea vor provoca o schimbare economica majora, iar primele afectate vor fi tarile bogate, arata un studiu realizat de firma McKinsey, potrivit Business Insider.

- In urmatorii 13 ani, 800 de milioane de oameni vor ramane fara loc de munca. Pana in 2030, robotii si automatizarea vor provoca o schimbare economica majora, iar primele afectate vor fi tarile bogate, arata un studiu realizat de firma McKinsey, potrivit Business Insider.

- In urmatorii 13 ani, 800 de milioane de oameni vor ramane fara loc de munca. Pana in 2030, robotii si automatizarea vor provoca o schimbare economica majora, iar primele afectate vor fi tarile bogate, arata un studiu realizat de firma McKinsey, potrivit Business Insider.

- Robotii si automatizarea vor cauza o schimbare economica majora în urmatoruii 13 ani, lasând fara loc de munca 800 de milioane de oameni, pâna în 2030, anunta un studiu realizat de firma McKinsey, potrivit Business Insider. Studiul McKinsey a acoperit…

- Robotii si automatizarea vor cauza o schimbare economica majora in urmatoruii 13 ani, lasand fara loc de munca 800 de milioane de oameni, pana in 2030, anunta un studiu realizat de firma McKinsey, potrivit Business Insider. Natiunile Unite estimeaza ca populatia lumii va ajunge la 8,5 miliarde…

- Autoritatile de la Shanghai vor sa limiteze numarul locuitorilor la 25 de milioane, pana in 2035. In prezent, acolo traiesc 24 de milioane de oameni. Pentru tine sub control natalitatea, primaria acestui oras chinez a aprobat un program special.

- Guvernul din Vietnam a ordonat ca peste 1,2 milioane de persoane sa fie evacuate, in contextul in care puternicul taifun Tembin - care a facut deja 230 de victime in Filipine - se apropie de aceasta tara si va afecta mai intai regiunile sale sudice.

- Circa 300 de oameni s-au adunat sambata seara in Piata Victoriei din Capitala pentru a protesta fata de modificarile aduse legilor Justitiei. Manifestantii s-au organizat pe Facebook, iar la ora 19.00 au pornit in marss spre Palatul Parlamentului.

- Dupa o mie de zile de razboi civil, peste 8 milioane de oameni risca sa moara de foame in Yemen. Va avertizam ca urmeaza imagini cu un puternic impact emotional.Foarte multi dintre cei aflati in pericol sunt copii, avertizeaza agentiile umanitare ale ONU.

- Un numar aproximativ de 258 de milioane de persoane sint migranți internaționali, potrivit Organizației Națiunilor Unite. Cel mai mare numar de migranți internaționali, aproape 50 de milioane, traiesc in Statele Unite, noteaza Reuters. Din acest total, unul din zece este refugiat sau solicitant de azil,…

- In fiecare an, ziua de 18 decembrie este dedicata migranților din lumea intreaga. Adunarea Generala a Natiunilor Unite prin Rezolutia 55/93 din 4 decembrie 2000, la recomandarea Consiliului Economic si Social prin decizia 2000/288 din 28 iulie 2000 a decis ca aceasta zi sa fie Ziua Internaționala a…

- Aflat luni la Palatul Victoria, comisarul european Corina Cretu a afirmat ca doar 2,8 miliarde de euro sunt reprogramate pentru perioada 2014-2020 pentru a continua lucrarile care nu s-au terminat la timp. 800 de milioane de euro destinate infrastructurii de transport din alocarile perioadei 2007-2013…

- Sume colosale din bugetul Primariei Capitalei s-au dus, in primele 11 luni ale acestui an, catre institutiile care organizeaza concerte si spectacole, dar si activitati culturale si recreative pentru bucuresteni. Circa 150 milioane de euro au fost cheltuiti pentru astfel de distractii. In acelasi timp,…

- Primariile localitatilor Cluj-Napoca, Gilau, Floresti si Apahida au semnat, azi, 11 decembrie, un protocol de colaborare cu reprezentantii Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Acordul a fost parafat pentru elaborarea studiului de fezabilitate si a documentatiei tehnice necesara…

- La doar șase ani, Ryan a devenit milionar și caștiga singur o avere. Baiatul din China a reușit aceasta performanța cu ajutorul canalului sau de Youtube, unde face recenzii jucariilor. Așa a ajuns sa adune peste 11 milioane de dolari pe an, noteaza Business Insider.

- In lume 815 milioane de persoane sufera de foame si din acestea, 200 de milioane sunt copii sub 5 ani, victime ale lipsei de hrana si de substante nutritive fundamentale pentru crestere, nascuti in foarte multe cazuri de mame la randul lor subnutrite. Cel care dezvaluie acest trist raport este OXFAM…

- Ion Tiriac este ingrijorat de viitorul sportului romanesc si spune ca tara noastra a iesit din top 50 mondial. Cum arata casa lui Ion Tiriac. Baia omului de afaceri este cat 5 apartamente ceausiste VIDEO "Eu nu le consider investitii si mai degraba o ambitie sa dovedesc ca nu am avut…

- Sute de milioane de locuri de munca ar putea fi pierdute in favoarea automatizarii in urmatorul deceniu, dar acest lucru nu va insemna neaparat sute de milioane de someri. Noile tehnologii vor duce la crearea unor noi locuri de munca, pentru care va fi insa nevoie de noi abilitati. Intre 400…

- Ce locuri de munca sunt in cel mai mare pericol? Mai ales mediile predictive cu indeletniciri ce implica efort fizic, cum ar fi operatorii din fabrici sau lucratorii din fast-food. In pericol sunt si locurile de munca legate de colectarea datelor si procesarea lor. Sunt insa si domenii unde riscul este…

- Spre deosebire de petrol, pentru apa nu exista variante alternative. Problema nu este faptul ca nu exista suficienta apa pe glob, ci faptul ca nu este destula apa potabila pentru toata lumea. Doar 1% din apa de pe glob este consumata de oameni, potrivit agentiei pentru protectia mediului din Statele…

- O fotografie gasita din intamplare intr-un bazar ar putea valora milioane de dolari, datorita personajului faimos surprins in ea, scrie BBC News. Un barbat care a cumparat o fotografie veche, dar aparent banala, de la un bazar din Asheville, Carolina de Nord, este aproape de a deveni milionar. Motivul:…

- Ca sef al cartelului Medellin din orasul cu acelasi nume din Columbia, Pablo Escobar, fiul unui fermier, controla 89% din comertul cu cocaina din Statele Unite (livra aprox 15 tone de cocaina pe zi). Acest lucru i-a adus o avere impresionanta (estimata la 30 de miliarde de dolari in anii 90), iar Forbes…

- Hackerii nu ocolesc Republica Moldova. Anul trecut, in tara noastra au existat aproximativ sase milioane de tentative de atacuri cibernetice. Cifra arata ca securitatea informatica nu poate fi ignorata si vizeaza atat institutiile de stat, cat si cele private.

- Un nou protest împotriva modificarilor legilor justitiei si a Codului Fiscal este anuntat în aceasta dupa-amiaza la Brasov. Brasovenii sunt chemati din nou în fata Prefecturii la ora 18.00. Mobilizarea s-a facut pe retelele de socializare. Protestul ar urma sa…

- Tatal fetitei, pasionat de motoare, a murit cu putin timp inainte ca micuta sa se nasca, iar de cand a venit pe lume, fetita a reusit sa aduca alinarea in sufletul mamei sale, potrivit Daily Mail. Mai exact, micuta a fost surprinsa in timp ce doarme si zambeste alaturi de lucrurile care candva…

- Daca ar fi sa ne uitam la ceea ce s-a intamplat in anii trecuți, am trage concluzia ca Black Friday 2017 eMAG ar putea incepe in intervalul orar 06:50 - 07:00. Un lucru este cert - Black Friday la eMAG nu va incepe mai tarziu de ora 08:00 pentru ca deja lumea pleaca la serviciu sau la școala și nu…

- "Pentru mine ca economist e o mare problema sa spui ca ai excedent de cerere agregata, ca nu-ti merge economia, cand in acelasi timp ai 4 milioane de oameni pe care nu-i contabilizezi, oameni apti de munca dar care nu au si nici nu cauta un loc de munca. Inseamna ca ai probleme serioase!", a explicat…

- Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din Romania (APAPR) saluta menținerea actualei arhitecturi a Pilonului II, dar atrage atenția ca reducerea procentului din CAS care ajunge in pensiile private va avea efect nefast asupra celor 7 milioane de contributori care vor ieși in viitor la pensie.

- Actionarul majoritar al Rompetrol Rafinare a inregistrat in primele 9 luni din acest an un rofit net de 77,2 milioane dolari, fata de 12,3 milioane dolari in perioada similara a anului trecut. Pentru acest an, Rompetrol Rafinare si-a propus sa proceseze circa 5,6 milioane tone materie prima si sa comercializeze…

- Aplicatia mobila WhatsApp a picat spre disperarea a milioane de oameni dependenti de acest mod de a comunica. Nu se cunosc inca motivele care au cauzat aceasta problema si speram sa fie remediata in cel mai scurt timp.

- Milioane de americani, dar si europeni au sarbatorit, noaptea trecuta, Halloween-ul. Vampirii, monstrii si vrajitoarele au invadat strazile celor mai mari orase ale lumii. In pofida atentatului, printre cei care au sarbatorit sunt si locuitorii metropolei americane New York.

- Un Rolex Daytona, ceas de circa 15.000 de dolari, a ajuns sa fie vandut cu aproape 18 milioane de dolari. Ceasul i-a apartinut celebrului actor Paul Newman, decedat in anul 2008, iar acesta l-a purtat zi de zi, timp de 15 ani.

- Coreea de Nord ar putea distruge sursele de energie electrica si rezervele alimentare ale Statelor Unite daca ar declansa un atac bazat pe pulsuri electromagnetice. Mai mult, intr-o asemenea situatie, milioane de americani si-ar pierde viata, potrvit unui raport prezentat in Congresul SUA si citat de …

- Coreea de Nord ar putea distruge sursele de energie electrica si rezervele alimentare ale Statelor Unite daca ar declansa un atac bazat pe pulsuri electromagnetice. Mai mult, intr-o asemenea situatie, miliane de americani si-ar ierde viata, potrvit unui raport prezentat in Congresul SUA, si citat de …

- Poluarea ucide milioane de persoane din întreaga lume, cauzând boli de inima, infarcturi si cancer la plamâni, potrivit unui studiu international, citat de site-ul agentiei Reuters.

- Farmec, cel mai mare producator roman de cosmetice, va lansa pana la finalul anului cel putin 3 game noi, in conditiile in care compania isi extinde portofoliul cu circa 100 de produse pe an si fabrica in total 27 milioane de produse. „Provocarea de a creste cota de piata a productiei autohtone…

- Motivul pentru care aparatul performant nu a fost pus in functiune este acela ca nicio autoritate a statului roman nu a prevazut fonduri pentru consumabilele necesare si pentru scolirea medicilor care-l vor utiliza.

- Aproximativ 14 milioane de persoane raman, in medie, fara locuințe in fiecare an in urma dezastrelor naturale precum inundații sau furtuni, se precizeaza intr-un nou studiu dat publicitații vineri, informeaza Reuters. Riscul de dislocare s-ar putea mari odata cu creșterea ...

- Compania Facebook este implicata intr-un nou scandal legat de politicile sale de ștergere a unor clipuri sau imagini cu conținut nepotrivit, dupa ce a refuzat sa ștearga o filmare șocanta, care inca mai circula pe rețelele de socializare, dupa aproape un an. O fetița de 12 ani și-a transmis live moartea,…

- Americanii traiesc din nou teroarea uraganului: zeci de milioane de oameni din sudul Statelor Unite se pregatesc sa infrunte o teribila furtuna care a facut deja cel putin 28 de morti in America Centrala.

- În prima jumatate a anului 2017, consiliile raionale, consiliile municipale și Adunarea Populara a UTA Gagauzia (APL de nivelul II) au facut achiziții în valoare de 104,11 milioane lei, se arata într-un raport de monitorizare a asociației Promo-LEX, transmite mold-street.com …

- "Regele adopta discursul și politicile guvernului Rajoy care au fost catastrofale pentru Catalonia și ignora deliberat milioane de catalani care nu gandesc ca ei", a spus Puigdemont, la televiziunea catalana. "El a acceptat sa-și asume un rol inadecvat, acela de a cauta doar sa niveleze terenul…

- Luni dimineata, Mariah Carey avea planuita o interventie live pentru a vorbi despre concertele de Craciun. Numai ca, odata intrata in direct, prezentatorul Piers Morgan a schimbat ordinea discutiei si a intrebat-o pe artista de 47 de ani despre evenimentul socant ce a avut loc in Las Vegas si care s-a…

- Starea generala a cercului tau de prieteni ar putea face o mare diferenta in ceea ce priveste sanatatea ta mintala, potrivit unei cercetari recente.Cercetatorii au analizat date provenite de la 2.000 de studenti care au fost rugati sa vorbeasca despre cei mai buni prieteni ai lor.

- Guvernul regiunii autonome Catalonia a anuntat, luni, ca 90% dintre catalani s-au pronuntat in favoarea independentei fata de Spania in cadrul referendumului din 1 octombrie, dupa numararea a peste 2,2 milioane de voturi, relateaza site-ul publicatiei El Pais. Rezultatul vine dupa un scrutin marcat…

- Din moment ce o pereche de manuși purtate in metrou ar putea sa ridice mai multe perechi de sprancene, ce poți face in privința acestor germeni? In metrou vei gasi o mulțime de oameni – de la barbatul de varsta a doua care, dupa o zi de munca, pare sa se fi imbalsamat cumva in propria transpirație și…

- Peste cinci milioane de pensii vor fi recalculate in baza noii legi a pensiilor, aflata in faza de proiect, a declarat, vineri, președintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea Potrivit acestuia, actul normativ este finalizat, insa specialiștii din Guvern urmeaza sa stabileasca impactul…

- Aproximativ cinci milioane si jumatate de catalani au fost chemati duminica la vot, într-un referendum pentru independenta fata de Spania organizat de autoritatile regiunii, dar Guvernul de la Madrid considera initiativa neconstitutionala, luând deja masuri împotriva desfasurarii…