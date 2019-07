Suspiciune de PPA și pe fondul de vanatoare Nucet, din zona central-estica a judetului V. Stoica Viteza cu care se raspandește virusul pestei porcine africane in județul Prahova, de la apariția primului focar, in comuna Poienarii Burchii – satul Poienarii Rali, a determinat autoritațile sa ia masuri drastice in zonele afectate. Pana ieri, 122 de porci din Poienarii Burchii au fost asomați de catre reprezentanții Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Prahova și, ulterior, ingropați in cele doua gropi special amenajate la marginea localitații. Ieri erau inregistrate oficial…