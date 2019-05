Stiri pe aceeasi tema

- In Timișoara, tot mai mulți șoferi care sufera de „nepasare” parcheaza pe locurile destinate persoanelor cu handicap. Cetațenii semnaleaza frecvent cazurile in care sunt staționate autovehicule pe locurile special amenajate pentru persoanele cu dizabilitați, pe care le ocupa in mod abuziv șoferii nepasatori,…

- Și-au lasat mașinile pe locurile dedicate persoanelor cu handicap, deși nu aveau nicio dizabilitate. Este vorba de 304 șoferi care au fost „arși” la buzunare de catre polițiștii locali din Timișoara doar in prima parte a acestui an. Poliția Locala Timișoara informeaza ca acționeaza in continuare pentru…

- In luna aprilie 2019, politistii locali din cadrul Serviciului Siguranta Rutiera Galati si cei de la ordine publica au aplicat sute de sanctiuni contraventionale, in valoarea totala de 95.760 de lei, si 262 de puncte penalizare.

- Jordan Pickford și-a pus din nou fanii in cap. La o luna dupa ce s-a luat la bataie cu suporterii in fața unui bar, portarul naționalei Angliei și-a parcat bolidul pe locurile destinate persoanelor cu dizabilitați.

- Polițiștii locali aradeni, cu atribuții privind circulația pe drumurile publice, au intreprins mai multe acțiuni de constatare și sancționare a conducatorilor auto care au imobilizat voluntar autovehiculele pe loc de parcare destinat persoanelor cu dizabilitați. In decursul unei luni, au fost prinși…

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), sunt disponibile 30.225 locuri de munca. La nivel national, cele mai multe locuri de munca sunt oferite pentru: agent de securitate (2.348), lucrator…

- "Pentru a ne cere scuze personal, ne-am intalnit in cursul zilei de astazi cu domnul a carui mașina a fost, in mod regretabil, blocata. De asemenea, tot in cursul zilei de astazi, firma care administreaza parcarile magazinelor noastre și-a cerut, la randul ei, scuze și i-a restituit suma de bani…

- In urma incidentului de ieri, cand un batran de 80 de ani, cu dizabilitați, a trecut prin momente extrem de neplacute in parcarea unui magazin Lidl din București, mașina omului fiind blocata de reprezentații firmei de paza care nu au fost indurați nici de rugamințile a doua echipaje de poliție, LIDL…