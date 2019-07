Pesta porcină REVINE în forță! Potrivit sursei citate, in urma confirmarii diagnosticului de pesta porcina africana (PPA) si pe fondul existentei suspiciunilor cu privire la prezenta bolii si in alte gospodarii, s-a dispus masura uciderii preventive a tuturor suinelor de pe raza localitatii Islaz, in urma unei analize de risc intreprinsa de specialistii epidemiologi ai DSVSA Teleorman. Actiunea va demara luni, 15 iulie. Pana la aceasta data, din cauza pestei porcine, in judetul Teleorman au fost ucisi 3.125 de porci, toti din gospodariile populatiei. In urma eliminarii si neutralizarii animalelor din exploatatiile afectate,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

