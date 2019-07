Peskov: E prea devreme să vorbim despre reluarea zborurilor către Georgia Purtatorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat miercuri, în cadrul unei conferințe de presa, ca momentan este prea devreme pentru a discuta despre o posibila reluare a zborurilor comerciale spre și dinspre Georgia, informeaza Mediafax citând agenția TASS. El a adaugat ca situația din Georgia este atent monitorizata. &"Restricțiile impuse zborurilor sunt o masura pe care am fost forțați sa o luam și, în consecința, situația va fi monitorizata în mod constant. De îndata ce vor aparea semne ca situația s-a normalizat pentru turiștii ruși… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

