„Organizația PES activists Romania, reunita sambata 15 iunie in cadrul Adunarii Generale, a decis cu unanimitate de voturi adoptarea unei rezoluții prin care propune ca membrii reuniți la Congresul Partidului Social Democrat din 29 iunie sa iși reasume identitatea pro-europeana a partidului, apartenența la familia social democrata europeana și sa sprijine, fara echivoc, in proiectul politic al partidului, parcursul european al Romaniei in deplin acord cu valorile europene, criteriile de competența și dorința de valorificare a apartenenței la comunitatea europeana", transmite PES activists Romania.