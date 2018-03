Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații organizeaza cabinete medicale mobile in zonele fara doctori, aceasta nu este o ideea noua, ci este cuprinsa in Legea sanatații din 2006, dar niciun ministru nu a pus-o in aplicare. Ministerul Sanatații a pus in dezbatere publica un proiect de ordin pentru aprobarea normelor metodologice…

- In anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea va propune sa redescoperim romanii exponențiali de care am fost sau suntem mandri in fiecare zi. Astfel, timp de un an, va prezentam sub forma grafica, in ziar, sau animata, pe site și facebook, 365 de romani esențiali pe care trecutul sau prezentul ii definește…

- Asistenta medicala pentru detinuti - o problema majora Arhiva foto: Cristiana Sabau. Asigurarea asistentei medicale pentru detinuti a ajuns o problema majora în conditiile în care doar jumatate dintre posturile de medici sunt ocupate, a declarat ieri directorul general al…

- Primarul comunei Florești, Horia Șulea, a semnat la București contractul prin care este alocata suma de 8,51 milioane de lei pentru modernizarea strazii Eroilor. Pe lânga banii care vor veni de la București, bugetul local al comunei Florești va asigura…

- In perioada 15 ianuarie – 28 februarie, s-a desfașurat o campanie de depistare a Virusului Hepatitic C la pacienții internați in șapte dintre cele mai mari spitale din București și din țara:...

- Teatrul nu are limite de varsta, dar nici de limbaj, dupa cum ne demonstreaza 50 de copii cu deficiente de auz. Uniti de un singur scop, elevi de la scoli speciale si scoli cu program normal din Bucuresti au acceptat provocarea proiectelui "Cuvinte care se vad, gesturi care se

- O asistenta medicala a fost ranita, marți, intr-un accident petrecut pe DN 2, in județul Bacau, dupa ce ambulanța in care se afla și care se deplasa la o intervenție a intrat intr-o alta mașina oprita sa acorde prioritate unui pieton care traversa strada regulamentar. Femeia a fost preluata de un echipaj…

- Telekom aduce in Romania Telekom Electronic Beats (TEB), unul dintre cele mai expresive și mai dinamice proiecte de muzica electronica din Europa, și da beat-ul celor mai tari petreceri din oraș. Proiectul va demara in 13-14 aprilie, cu o serie de concerte in Control Club, București, unde TEB prezinta…

- America mai face un pas catre inarmarea profesorilor sugerata de Donald Trump, odata cu adoptarea de catre statul Florida a unei legi care restrange accesul la arme de foc pana la 21 de ani, stipuland insa posibilitatea inarmarii unor membri ai personalului din sistemul public de invatamant.…

- Crima din Slatina a oripilat toata tara, mai ales persoanele care sunt angajate in spitalul respectiv. Conducerea spitalului a luat hotararea ca persoanele care au fost de serviciu in noaptea crimei sa fie trimisi acasa si inlocuiti.

- Sumele de bani colectate potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 10/2016 privind stabilirea masurilor necesare in vederea asigurarii resurselor financiare pentru achizitionarea unul bun apartinand patrimoniului cultural national mobil clasat in categoria Tezaurul patrimoniului…

- Doar doua zile ne despart de reintalnirea cu artista olandeza Caro Emerald, care va sustine un concert special de Martisor la Sala Palatului, pe 28 februarie. Inclus in segmentul est-european al turneului „Emerald Island”, show-ul va aduce la Bucuresti atmosfera plina de caldura si culoare a unei insule…

- In Romania, conteaza unde te naști, ca sa poți trai: doar 23 de unitați sunt de nivel III și pot prelua cazurile severe. Nașterea ramane, in țara noastra, discriminatorie, pentru ca un copil prematur care nu are șansa de a se naște intr-o maternitate dotata cu aparatura medicala adecvata nu…

- Judecatorii din Curtea de Apel Constanta s au pronuntat in dosarul in care Marcela Alexoiu, asistenta medicala in cadrul Spitalului Mangalia, a dat in judecata Statul Roman, dupa ce, in 2015, a stat 24 de ore in arest, a fost trimisa in judecata si ulterior achitata pentru complicitate la luare de mita.…

- Inca de anul trecut, consilierii județeni (cu opoziția reprezentanților PNL), au aprobat un proiect (un studiu de oportunitate) pentru a incepe documentația necesara pentru ridicarea unui nou stadion sau reabilitarea celui vechi. Intre timp, vechiul stadion a dat din ce in ce mai multe semne…

- Senatul a adoptat proiectul care prevede dreptul de ocupare temporara si de trecere pentru utilitati publice asupra terenurilor din fond forestier, inclusiv zone strict protejate, pentru lucrari de reabilitare, modernizare si exploatare pe toata durata existentei sistemelor de utilitate publica.

- Serviciile in asistenta medicala primara sunt asigurate de catre medicii de familie, care pot oferi persoanelor neasigurate asistenta de specialitate pentru urgente sau consultatii periodice. Persoanele care au calitatea de asigurat in sistemul public de sanatate pot sa beneficieze de o gama mult mai…

- Politistii au facut, marti, cinci perchezitii in Bucuresti si in judetele Ilfov, Dambovita si Giurgiu pentru destructurarea unui grup infractional organizat specializat in falsificarea de bani. Persoanele vizate sunt banuite ca au inselat cel putin 15 persoane de la care au cumparat diferite bunuri…

- Zilele acestea, in Capitala, se desfașoara intalnirea anuala a primarilor din intreaga țara. Aleșii s-au intalnit la un hotel din București inca de ieri, iar in cadrul programului au fost stabilite mai multe dezbateri privind aspectele statutare Statutul Asociației Comunelor din Romania, respectiv:…

- Ediția a XV-a 2017-2018 a concursului național intitulat „Mesajul meu antidrog”, derulat in parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean – Vrancea, se va desfașura in perioada 26 februarie – 16 aprilie. Concursul are ca obiectiv dezvoltarea unor atitudini si…

- Unul dintre cele mai cunoscute nume ale jazz-ului romanesc și formator a numeroase generații de muzicieni, Mircea Tiberian, va concerta duminica, 18 februarie, de la ora 18:00, pe scena „Main Square” din centrul comercial ParkLake. Concerul face parte din proiectul „Elefantul curcubeu” care va cuprinde…

- Bucuresti, 13 februarie 2018 – Always lanseaza Campania “Profesorii Increderii”, in parteneriat cu Teach for Romania. Prin aceasta campanie, Always doneaza catre organizația Teach for Romania 1,5% din valoarea produselor Always Duo vandute in perioada 1 februarie – 31 martie, pentru ca 3 profesori sa…

- Agentia Nationala Antidrog (ANA), prin cele 47 de centre de prevenire, evaluare si consiliere antidrog teritoriale, a lansat la nivel national, odata cu inceperea semestrului II al acestui an scolar, editia a XV–a a concursului „Mesajul meu antidrog”, avand ca tema „Pot altfel!”. „Mesajul meu antidrog”…

- Inca din septembrie 2013, odata cu instalarea de semafoare, primarul Nicolae Robu prezenta o noua ruta ocolitoare a zonei centrale, de la cladirile Fructus de pe Gheorghe Lazar și pana la ieșirea spre Lugoj, pe strazile Pictor Ion Zaicu și Demetriade. Folosita intensiv de șoferi, ulterior,…

- Municipalitatea a publicat proiectul de hotarare pentru modificarea si completarea HCL nr. 398 27.11.2017 privind aprobarea deciziei de delegare a gestiunii serviciului public de dezinsectie si deratizare in municipiul Constanta. Persoanele interesate il pot consulta pe pagina web a Primariei Municipiului…

- "Thailanda, veniiiiiiiiiiim!", asta au exclamat cei doi inainte de a incepe rundele! Corect, dar asta numai daca vor reuși sa ghiceasca varsta exacta a celor șapte persoane care vor veni in fața lor.

- "In contextul prorogarii termenului de depunere a Declarației 600, la nivelul Ministerului Finanțelor Publice este in curs de elaborare un proiect de act normativ care sa stabileasca un mecanism mai simplu de declarare și plata a CAS și CASS datorate de persoanele fizice. Se are in vedere reducerea…

- MAI supune dezbaterii un proiect de completare a ordinului privind asigurarea despagubirilor de viata si sanatate ale politistilor, prin care agentii raniti sa poata primi asistenta medicala gratuita si in spitalele private, nu doar in cele de stat, asa cum prevede legislatia actuala. …

- In prezent, accesul la asistenta medicala, tratament si masuri de recuperare medicala in tara este limitat, prin dispozitiile art.6 alin.(1) din OMAI nr.24/2009, la unitatile sanitare ale Ministerului Sanatatii, ale ministerelor/institutiilor cu retea sanitara proprie, ale ministerelor/institutiilor…

- Miercuri, 31 ianuarie a.c., deputatul Dumitru Lovin a participat, la Bucuresti, la Delegatia Permanenta ALDE. Reprezentantii formatiunii conduse de Calin Popescu Tariceanu au decis sa militeze pentru mentinerea cotei unice de impozitare si a unui nivel redus de fiscalitate. De asemenea, au hotarat ca,…

- București, 30 ianuarie 2018. Pentru al doilea an consecutiv, Asociația OvidiuRo susține comunitațile defavorizate sa inscrie la gradinița toți copiii Post-ul Șansa la gradinița pentru 400 de copii din comunitați defavorizate apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Universitatea din București iși exprima regretul la moartea istoricului, diplomatului, filozofului și romancierului Neagu Djuvara, personalitate distinsa a culturii naționale și unul dintre cei mai importanti intelectuali romani. Nascut la București in 1916, Neagu Djuvara a fost una dintre cele mai…

- Istoricul Neagu Djuvara a trecut la cele veșnice, joi, la varsta de 101 ani, transmite site-ul stiri.tvr.ro. Se pare ca acesta ar fi murit la spital. Neagu Djuvara (n. 18/31 august 1916, București, Romania – d. 25 ianuarie 2018[1]) a fost un istoric, diplomat, filozof, jurnalist și romancier roman.…

- Ninsori abundente in Capitala, pe 21 ianuarie. Jumatate din țara e afectata de ninsori și viscol, iar in București e soare și vreme placuta, ținand cont de perioada in care ne aflam. Meteorologii anunța un ciclon de aer rece, care va intra in țara sambata, pe 20 ianuarie, și ninsori abundente in sudul…

- Consiliul Judetean doreste o cat mai buna popularizare a Centrelor de permanenta, a promovarii activitatii acestora. Centrele de permanenta asigura asistenta medicala primara pe raza intregului judet, iar aradenii care au nevoie de ingrijire medicala pot apela la aceste Centre. „Dorim ca aradenii sa…

- Persoanele fara venituri pot beneficia de asistenta medicala gratuita sau de pensie doar daca isi platesc din proprie initiativa contributiile la sistemele public ede sanatate si pensii.

- 57,4 milioane de euro din Fondul de Coeziune vor fi investiți in infrastructura de distribuție, gestiune și tratarea a apei din județul Caraș-Severin. "Uniunea Europeana, prin politica de coeziune, face investiții pentru ca fiecare cetațean sa aiba acces la apa curata și sanatoasa și, in același timp,…

- CGMB a aprobat acordarea a 25.000 de vouchere in valoare de 500 lei participantilor care au indeplinit conditiile de inscriere in proiectul ,,Biciclisti in Bucuresti” in perioada 24 - 25 iulie 2017 si nu s-au regasit pe lista beneficiarilor de vouchere, potrivit Primariei Capitalei.

- In 2017 NU a avut loc nici o activitate de tineret desfasurata sub tutela Directiei Judetene de Sport si Tineret Articol aparut in Jurnalul de Ilfov nr. 384, ediția print In cadrul celui mai recent Colegiu prefectural constituit la nivelul judetului Ilfov, Alina Barbuceanu, director din luna octombrie…

- Vitantis Shopping Center va trece printr-o restructurare substanțiala, inclusiv o reconversie parțiala a utilizarii actuale, a anunțat luni Revetas Capital Advisors. Centrul comercial a fost inaugurat in Septembrie 2008 și a reprezentat, la momentul respectiv, cel mai mare proiect de retail din București,…

- Intr-un comunicat de presa emis duminica seara, la ora 21:00, conducerea CJAS Hunedoara anunța ca vor putea semna noile contracte cu CAS și ceilalți medici de familie, care n-o facusera, in urma protestului lor. ”In ultimele trei zile, respectiv vineri, sambata si duminica, toti cei 135 de…

- Organizatiile reprezentative ale medicilor de familie au transmis, joi, o scrisoare deschisa presedintelui Klaus Iohannis în care îl informeaza ca medicii de familie sunt în conflict deschis cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS)

- In timp ce in Bucuresti aplicatii mobile de taximetrie, dezvoltate de doua firme locale de tehnologie, risca sa fie scoase din piata, tot mai multe startup-uri din afara lucreaza la proiecte care sa revolutioneze domeniul auto si cel al taximetriei. Unul dintre ele este Aurora Innovation, care lucreaza…

- Noua spitale vor asigura asistenta medicala, in Capitala, in noaptea de Revelion si in primele doua zile ale anului, potrivit unui comunicat de presa publicat pe site-ul Directiei de Sanatate Publica Bucuresti (DSPB).

- Asistenta medicala pentru cazurile urgente din Capitala va fi asigurata astazi, dar si luni, 1 ianuarie, si marti, 2 ianuarie, de noua spitale, in timp ce Serviciul de Ambulanta Bucuresti-Ilfov are program normal si echipaje suplimentare.

- Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a publicat rezultatul preliminar al procesului de evaluare și selecție a Strategiilor de Dezvoltare Locala (SDL). Strategia de Dezvoltare Locala elaborata și depusa de Primaria Lugoj a obținut in urma evaluarii…

- Presedintele Ordinului Arhitectilor din Romania - filiala Bucuresti, Serban Sturdza, sustine ca proiectul de construire a unui patinoar in Parcul Romniceanu a fost aprobat de Consiliul Local al Sectorului 5 si a fost publicat si in SEAP (Sistemul Electronic de Achizitii Publice).

- Mesele de Craciun mult prea imbelșugate le-au stricat sarbatorile multor bucureșteni. Peste 340 de persoane au sunat la ambulanța dupa ce au mancat peste masura. De altfel, in ultimele 36 de ore, peste 1700 de bucuresteni au avut nevoie de asistența medicala de urgența.