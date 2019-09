Persoana, ranita grav in urma unui accident rutier, pe DN 6

Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe persoane au fost ranite dupa ce microbuzul in care se aflau s a rasturnat pe carosabil, pe DN 24, judetul Vrancea.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN24 E581 Tisita Tecuci, la iesirea din localitatea Tisita catre Cosmesti, judetul Vrancea, un…

- O persoana a decedat in urma unui grav accident rutier produs intre un autoturism si un autotren, in judetul Sibiu.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN14 Sibiu ndash; Medias, la kilometrul 5 900 de metri localitatea Sura Mare , judetul Sibiu, a avut loc…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe sensul catre Lugoj al autostrazii A1 Timisoara ndash; Lugoj, la kilometrul 468, in zona localitatii Sanovita judetul Timis , a avut loc o coliziune intre trei autoturisme.In urma impactului, trei persoane au fost ranite.Circulatia…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN19 (E671), la kilometrul 40+500 de metri, in zona localitatii Sacuieni, judetul Bihor, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate un autoturism si un tir. La fața locului s-au deplasat mai multe…

- Un accident s-a produs joi dimineața in zona localitatii Mihailesti, judetul Buzau, fiind implicate trei autoturisme și o cisterna fara incurcatura.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 2 (E 85), in zona localitatii Mihailesti, judetul Buzau, a…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN67C Sebes ndash; Obarsia Lotrului, pe raza localitatii Petresti, judetul Alba, a avut loc o coliziune intre doua autoturisme.Potrivit primelor date, patru persoane, trei adulti si un minor, au fost ranite.Circulatia este…

- O persoana a murit si alta este in stare grava dupa ce un autoturism a intrat intr un TIR, in localitatea Caineni din judetul Valcea.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Valcea, circulatia rutiera pe DN7 E81 Ramnicu Valcea ndash; Sibiu s a reluat in…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN66 E79 Targu Jiu ndash; Filiasi, in zona orasului Rovinari, judetul Gorj, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate un autoturism si doua tiruri.In urma impactului, doua persoane din autoturism au fost ranite.Circulatia…