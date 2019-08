Stiri pe aceeasi tema

- Accident rutier grav la primele ore ale dimineții, in vestul țarii. O persoana și-a pierdut viața, in urma incidentului care a avut loc in jurul orei 6.30, in apropierea localitații Batuța din județul Arad. Coliziunea s-a produs pe DN7. Un barbat din județul Valcea conducea dinspre Arad, inspre Deva,…

- Ziua neagra continua pe șoselele din vestul țarii. Un nou accident mortal a avut loc in aceasta dupa-amiaza, de aceasta data in județul Arad. Un autoturism s-a izbit de un tir, iar in urma coliziunii un copil de aproximativ 9 ani a murit. Accidentul s-a petrecut pe DJ 792A, la ieșire din Beliu, spre…

- Accident mortal pe șoselele din vestul țarii, la primele ore ale dimineții. Un barbat și-a pierdut viața, iar alte doua persoane au suferit rani serioase, in urma coliziunii dintre un tir și un autoturism, pe drumul dintre Arad și Oradea. Incidentul s-a petrecut intre localitațile ZImandu Nou și Șimand,…

- In data de 11.07.2019, procurorii DIICOT – B.T.ARAD impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Serviciului de combatere a criminalitații organizate Arad desfasoara o actiune avand ca obiect destructurarea unui grup infractional organizat specializat in contrabanda cu tigari pe zona de vest…

- Un elev de liceu și-a pierdut viața, seara trecuta, pe patul de spital, in urma unui accident rutier care a avut loc in Arad. Tanarul a fost izbit in plin de o mașina, dupa ce a traversat strada printr-un loc nepermis. Șoferul in varsta de 30 de ani, care circula pe strada Tiberiu, la intersecția ...…

- Inca un medic a murit in timp ce facea garda la un centru de permanența din județul Bihor. „Nu munca sau lipsa banilor omoara prematur un medic de familie in Romania. Ci lupta pentru respect, pentru recunoaștere, pentru puțin sprijin”, scriu colegii acestuia. Medicul primar dr. Livia Davidescu, din…

- Codul galben de inundații anunțat ieri de Institutul Național de Hidrologie si Gospodarire a Apelor și-a facut simțite efectele in mai multe zone din vestul țarii. Astfel, stația de pompieri Faget (Timiș) a intervenit cu o autospeciala și o motopompa Novus in localitatea Rachita, comuna Dumbrava, pentru…

- Un teribil accident de circulație s-a produs in aceasta dupa-amiaza pe DJ792, in zona hanului Moara cu noroc din apropiere de Ineu, in județul Arad. Un biciclist a fost lovit de o mașina, care mai apoi a plonjat in șanțul de la marginea drumului. La fața locului s-a deplasat echipajul de descarcerare…