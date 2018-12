Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Române informeaza ca pe DN 1, în localitatea Floresti, judetul Cluj, o cisterna încarcata cu motorina s-a rasturnat, iar din aceasta exista scurgeri de combustibil. Circulatia rutiera este astfel oprita pe ambele sensuri de…

- O cisterna incarcata cu motorina s-a rasturnat luni pe DN1, in localitatea Floresti, judetul Cluj, iar circulatia este oprita pe ambele sensuri de mers, anunta Centrul Infotrafic. Conform sursei citate,...

- Circulatia rutiera pe DN 17C, in localitatea Cepari din judetul Bistrita-Nasaud, a fost ingreunata luni dupa-amiaza din cauza unui autocamion incarcat cu lemne care s-a rasturnat, potrivit datelor...

- Circulația oricum ingreunata la ieșirile din Cluj a fost data peste cap miercuri dupa-amiaza de un accident rutier in care au fost implicate mai multe autovehicule. Accidentul s-a produs la ieșirea spre Florești. Intr-un adevarat carambol au fost prinse nu mai puțin de șase mașini. La locul evenimentului…

- Circulația rutiera se desfasoara ingreunat, pe un fir alternativ, pe DN 1A, in zona localitatii Mogosoaia, judetul Ilfov, in apropierea intersectiei cu Centura Bucuresti, din cauza unui accident, anunta Infotrafic.Un pieton, care traversa neregulamentar drumul public, a decedat dupa ce a fost…

- Potrivit reprezentantilor ISU Vrancea, incendiul a fost anuntat la o cisterna cu motorina in comuna Nanesti. "Arde un rezervor de circa 3 tone de motorina. Se deplaseaza in sprijin doua autospeciale de stingere cu apa si spuma de la ISU Galati si o autospeciala de stingere cu apa si spuma de la SVSU…

- O depașire neregulamentara pare sa fie cauza unui accident rutier produs luni in jurul orei 13 pe șoseaua Gherla – Cluj, in zona localitații Jucu. Din primele informații, in eveniment au fost implicate trei autovehicule, iar patru persoane au fost ranite. Au intervenit echipaje de descarcrare ale pompierilor…

- Traficul feroviar intre stațiile Iacobeni si Argestru a fost reluat la ora 14.40, in condiții de siguranța, dupa ce o cisterna incarcata cu clei s-a rasturnat peste șinele de cale ferata, la ora 10.15.