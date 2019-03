Stiri pe aceeasi tema

- In acest weekend, la Lugoj se desfașoara meciurile seriei a IV-a semifinala a Campionatului Național de volei – junioare. Participa formațiile: CSȘ Lugoj, CSM Timișoara, CSȘ Tg. Mureș și LPS Bihorul Oradea. In primele jocuri, disputate vineri dupa-amiaza, CSȘ Lugoj a invins cu…

- De curand, la Bacau, s-a desfașurat etapa finala a Campionatului Național și Probe Combinate, la atletism, pentru juniori 3, concurs la care Mihaela Blaga ... The post FOTO: Atleta Mihaela Blaga (CSȘ Blaj), medalie de bronz la Naționalele de Juniori 3 appeared first on Ziarul Unirea .

- Adrian G. Romila s-a nascut pe 29 septembrie 1974, la Piatra Neamt. A absolvit Facultatea de Litere a Universitatii ”Al.I. Cuza”, din Iasi, și un master in literatura comparata si folclor. A finalizat, in 2005, un doctorat in folclor si antropologie culturala. A debutat cu poezie (1996) in ”Symposion”,…

- Evoluțiile bune și foarte bune pentru sportivii de la CSS "Constantin Istrati" Campina (club oordonat de prof. Mihaela Marin) au continuat și in ziua a doua a Campionatului Național de Atletism Juniori II. Dupa ce in prima zi a intrecerilor, campinenii au dominat proba de aruncarea greutații, pe care…

- Miercuri, 6 martie, incepand cu ora 12:00, au fost puse in vanzare biletele pentru Festivalul Internațional George Enescu 2019 (31 august – 22 septembrie, București). Vor fi cinci mari categorii de bilete, cu prețuri ce variaza de la 30 lei pana la 210 lei. Iubitorii muzicii vor putea selecta din cele…

- Clubul Sportiv Școlar Lugoj a fost reprezentat de atleta Miruna Pricop (eleva la Liceul Tenologic „Aurel Vlaicu”) la cea de-a 49-a ediție a Campionatului Național și a probelor combinate in sala pentru juniori I, competiție care s-a desfașurat vineri și sambata, 22 și 23 februarie, in…

- Celelalte serii semifinale se desfasoara la Bucuresti, Iasi si Timisoara. Miza competitiei a fost calificarea la finala nationala care va avea loc in luna martie in statiunea Olanesti, unde vor juca si sahistii profesionisti calificati direct in finala. Din seria de la Cluj s-au calificat primii 15…

- Campionatul National de Box desfasurat in luna noiembrie a anului trecut, la Iasi, a fost ultima competitie din cariera de sportiv a pugilistului Adrian Poputea. Fostul pugilist, atual antrenor la CSM Zalau, a obtinut bronzul la finalul competitiei de la Iasi, a noua astfel de medalie la seniori. Prima…