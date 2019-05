Stiri pe aceeasi tema

- Popovici a dominat etapa irlandeza a Red Bull Cliff Diving, punand capat seriei de cinci victorii a septuplului campion mondial Gary Hunt. In fata a 145. 000 de persoane, la feminin s-a impus australianca Rhiannan Iffland. In clasamentul general, Popovici este pe locul doi, cu 160 de puncte, lider fiind…

- Joi, 4 aprilie, studenti ai Universitatii „Babes-Bolyai" (UBB) Cluj-Napoca si voluntari ai Organizatiei Studentilor din UBB vor prezenta oferta institutiei in Suceava, la Colegiul National „Stefan cel Mare" (de la ora 10), la Colegiul National „Petru Rares" (de ...

- O tanara din Republica Moldova, studenta la medicina, a obținut Golden Buzz la Romanii au Talent. Tanara de 18 ani a impresionat juriul, iar Florin Calinescu a fost cel care a a dat Golden Buzz, ceea ce o duce pe moldoveanca in fsemifinala concursului.

- Ilie Bolojan este un nume binecunoscut, devenit, in ultimii ani, echivalentul performanței in administrație. Performanța din aia pe bune, nu clamata cu taieri de panglici pe la inaugurari de poteci sau locuințe sociale ori cu like-uri prin dispoziție de partid. Performanța solida, capatata odata cu…

- O echipa de medici din Africa de Sud a anuntat joi ca a realizat grefe de oscioare din urechea medie fabricate cu ajutorul unei imprimante 3D, interventiile fiind prezentate drept o premiera mondiala, relateaza AFP. Aceasta procedura chirurgicala ''ar putea fi raspunsul la pierderea transmisiei…

- O profesora din cadrul Universitatii de Stat din Moldova se poate mandri cu o colectie impresionanta de timbre. Aceasta a adunat de-a lungul anilor peste cinci mii de exemplare, din peste 20 de tari ale lumii.

- In ultimii 14 ani, 30 de studenti si-au obtinut licenta in cadrul Universitatii de Constructii din Bucuresti fara sa fi urmat cei patru ani de studii, fara sa dea examene in sesiuni si fara sa sustina examenul de licenta. Persoana vinovata ar fi chiar secretara-sefa a Facultatii de Geodezie, care a…