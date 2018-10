Stiri pe aceeasi tema

- Politistii efectueaza miercuri sapte perchezitii in Bucuresti la locuintele mai multor persoane banuite de cauzarea unui prejudiciu de 43.000.000 de lei prin delapidare si evaziune fiscala. "La data de 10 octombrie, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul…

- Zece perchezitii au loc joi dimineata in Bucuresti si in Ilfov intr-un dosar de evaziune fiscala in domeniul comertului cu materiale de constructie, prejudiciul fiind de 5 milioane de lei, transmite News.ro . “La acest moment, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti,…

- Lucratori ai Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pun joi dimineata in aplicare 10 mandate de perchezitie domiciliara in Capitala si judetul Ilfov si pun in executare patru mandate de aducere, intr-un dosar privind…

- Politisti specializati in investigarea criminalitatii economice efectueaza miercuri dimineata 26 de perchezitii, in municipiul Bucuresti si judetele Ilfov, Dambovita, Arges si Prahova, la sediile mai multor firme si locuintele unor persoane banuite de crearea unui prejudiciu de aproape 9.000.000…

