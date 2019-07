Percheziții după spargerea unui magazin de electronice din Argeș Percheziții dupa spargerea unui magazin de electronice din Argeș. Polițiștii din municipiul Curtea de Argeș efectueaza trei percheziții domiciliare in județul Constanța. Din primele informații, un barbat ar fi patruns la sfarșitul lunii iunie prin efracție intr-un magazin din Curtea de Argeș. Ar fi furat telefoane mobile de ultima generație, dar și alte electronice, iar prejudiciul estimat pana in acest moment este de aproximativ 20.000 de lei. Barbatul locuiește in municipiul Constanța, dar are domiciliul in județul Bacau. Vom reveni! Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

