Stiri pe aceeasi tema

- La mai bine de o saptamana de cand a fost jefuit, Pepe e nevoit sa accepte ca a ramas fara cei 7000 de lei care i-au fost sustrași din buzunar, la o sala de fitness. Asta pentru ca poliția nu are niciun indiciu pana acum despre cine ar fi autorul. Artistul a trecut printr-o intamplare neplacuta in urma…

- A fost ușurat de 7000 de lei intr-o sala de fitness, dar cu toate acestea, Pepe nu s-a invațat minte. Artistul a plecat in mini-turneul din Spania cu cateva mii de euro la el, nu de alta, dar intenționeaza sa se intoarca și cu ceva cadouri pentru fetele sale. Dupa ce vineri, a trecut printr-o intamplare…

- Raluca este o femeie implinita. Vedeta are un sot grijuliu, doua fiice minunate si are grija sa se dezvolte si pe plan personal, motiv pentru care nu a lipsit de la cursurile facultatii. Si, desi are o viata agitata, ea isi face timp si pentru momente de rasfat. Asa s-a intamplat recent cand a iesit…

- Imagini care ii pot ingrozi chiar si pe apicultorii cu experienta. Un indian a fost filmat in timp ce si-a bagat sute de albine sub haina.Barbatul sustine ca are imunitate si nu simte durere la ințepaturi. El este apicultor de peste 15 ani.

- Zeci de TIR-uri, autoutilitare, autocare și autoturisme au fost efectiv strivite dupa ce, cel mai probabil, unul sau mai mulți șoferi au derapat pe autostrada D1, care leaga capitala Praga de Brno, datorita stratului de gheata care a acoperit carosabilul in urma ninsorilor abundente. Potrivit…

- Imagini recente o arata pe vaduva actorului Nae Lazarescu așa cum este ea acum, la patru ani de la dispariția artistului. Nae Lazarescu a incetat din viața in data de 19 decembrie 2013, la varsta de 72 de ani . Legendarul artist de comedie a incantat generații intregi de romani cu scenetele sale celebre…

- Imagini senzaționale din vacanța lui Adi Mutu. Directorul sportiv al FRF iși continua sejurul in Republica Dominicana, locul unde s-a nascut fosta soție, Consuelo. Adi se afla in Republica Dominicana cu Sandra, actuala nevasta, dar petrece și cu fetele lui din mariajul precedent, Maya Vega (9 ani) și…

- Cornelia Patrichi a parasit definitiv Romania! CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a aflat detaliile plecarii vaduvei regretatului coregraf Cornel Patrichi: unde, cum si de ce a ales sa plece din tara si din casa in care a trait o viata cu omul iubit. (CITESTE SI: Scene induiosatoare a doua zi dupa…

- Acum este casatorit și are doi copii, dar cu ani in urma, Mircea Radu era cunoscut in showbiz-ul romanesc drept un mare cuceritor. Printre cuceririle lui s-a numarat și Simona Gherghe, care ar fi suferit mult dupa desparțire. Insa prima lui mare iubire a fost actrița Alexandra Dinu. Cum arata soția…

- Adrian Mutu a avut parte de un an plin in 2017, deoarece a avut loc casatoria cu frumoasa Sandra și a venit pe lume și baiețelul sau. In acest sens, Adrian Mutu a plecat in Republica Dominicana.

- Ozana Barabancea este o mama implinita si extrem de mandra de cei doi copii ai sai, Andrew (18 ani) si Gloria (14 ani). Jurata TCUD are o relatie speciala cu cei doi adolescenti, care sunt ratiunea ei de a fi.

- Sora artistei Delia a nascut o fetița perfect sanatoasa in a doua zi de Craciun. Soția afaceristului Razvan Munteanu a fost alaturi de sora ei, Oana Matache, pana in momentul in care a devenit mama, ba chiar a filmat intreaga operație de cezariana. Gina Matache, mama celor doua artiste, este…

- Baietelul Mariei Constantin, aflat in grija fostului sot al cantaretei, a petrecut de minune sarbatorile de Craciun in compania fratelui sai vitreg, in varsta de doi ani. Codrut si David au colindat impreuna si i-au induiosat pe toti cei care i-au vazut!

- Clipe tensionate intre milionarul Dorin Cocos si iubita insarcinata a acestuia, Raluca Miu! Cei doi au fost impreuna la Sala Palatului, la un show de stand-up comedy, la care au performat, printre altii, celebrii Bobonete si Vancica, iar, la un moment dat, Dorin Cocos a lasat-o singura, in timpul spectacolului,…

- Cristian Popescu Piedone e protagonistul unor imagini spectaculoase! Fostul primar al Sectorului 4 a fost cu colindul, in ziua de Ignat. Nu a fost singur, ci alaturi de 3 dintre cei mai buni pslați ai ortodoxiei romanești, psalții de la Catedrala Patriarhala. Impreuna cu alți colegi, Gabriel Radașanu,…

- Un barbat in varsta de 34 de ani din Rusia si-a batut cumplit sotia pentru ca voia sa il paraseasca. Dupa ce tanara a lesinat el a fotografiat-o pentru a le arata tuturor cum o tine "sub control".

- Un barbat din Rusia si-a batut mar sotia, dupa care i-a filmat ranile si a trimis imaginile prietenilor, pentru a se lauda ca a pus-o la punct. Maxim Gribanov i-a aplicat mai multe lovituri crunte nevestei sale, pe motiv ca aceasta dorea sa-l paraseasca. A

- Asa cum afirmam si cu alte ocazii, Constantin Bratescu a avut un substantial aport la volumul colectiv "Dobrogea 1878 1928. Cincizeci de ani de vieata romaneascaldquo;, alcatuind nu mai putin de patru subcapitole. Dincolo de abundenta de termeni de specialitate ce caracterizeaza subcapitolul "Fitogeografia…

- Realitatea.net a avut ideea sa urmeze cortegiul funerar al Regelui Mihai, chiar de langa afetul de tun, pe toata Calea Victoriei, incepand de la Palatul Telefoanelor / Teatrul Constantin Tanase.

- Flori, lacrimi și mesaje impresionante la funeraliile Regelui Mihai. Romania și-a plans, cu adevarat, astazi Regele. O zi cat o istorie și un drum fara intoarcere al Regelui Mihai, dar care a deschis, dupa ani și ani, tot ceea ce a insemnat el pentru poporul roman. Din Gara Regala Baneasa, acolo unde…

- Are 76 de ani, dintre care aproape 60 i-a petrecut pe scena, si are o poveste de viata care i-ar putea inspira pe scenaristii de la Hollywood. Sofia Vicoveanca a facut marturisiri despre viata petrecuta in fata fanilor, dar si cea privata. Ea nu s-a ferit sa vorbeasca despre dramele care au marcat-o…

- Horia Brenciu formeaza o familie foarte frumoasa alaturi de producatoarea de televiziune Alice Dumitrescu și cei patru copii. Nu mulți știu cum a inceput povestea de dragoste dintre cei doi. Horia Brenciu vorbește cu multa caldura despre soția sa, producatoarea de televiziune Alice Dumitrescu, și cei…

- Un cerb mare, solitar a fost filmat de camerele de filmat din Parcul Natural Apuseni. In imagini se poate observa cerbul intr-o ipostaza mai neobișnuita, așezat parca pentru a se odihni, pe covorul de frunze uscate. Cerbul carpatin (Cervus elaphus) este, dupa elan, cel mai mare reprezentant al animalelor…

- “Lumea de maine nu poate exista fara morala, fara credinta si fara memorie. Cinismul si lasitatea nu trebuie sa ne ocupe viata”, este unul dintre mesajele pe care Regele Mihai a dorit sa il transmita romanilor. Continuarea pe www.stirileprotv.ro.

- “Lumea de maine nu poate exista fara morala, fara credinta si fara memorie. Cinismul si lasitatea nu trebuie sa ne ocupe viata”, este unul dintre mesajele pe care Regele Mihai a dorit sa il transmita romanilor. Continuarea pe www.stirileprotv.ro.

- Pepe are o casnicie fericita alaturi de Raluca, tanara care i-a daruit doua fetite, pe Maria si pe Rosa. Artistul se considera un barbat implinit, pe langa familia frumoasa pe care o are, se bucura si de o cariera de succes. Pepe si Raluca au o relatie cum multi si-ar dori. De altfel, frumoasa bruneta…

- Cantaretul s-a distrat de minune la botezul micutei Maria Antonia, scrie click.ro. De la petrecere nu puteau sa lipseasca cele doua fetite ale artistului, Maria si Rosa Alexandra, care au stat toata seara numai pe ringul de dans. Citeste si Nunta mare in familia lui Nicu Gheara. Fiul sau s-a…

- Actrita Cristina Stamate a facut stop cardio-respirator si a murit in aceasta dimineata la 71 de ani. Actrita nu mai participa la spectacole in ultima vreme, iar inima i-a cedat in aceasta dimineata la Spitalul Floreasca din Bucuresti.

- Cristina Stamate a murit, luni dimineța, dupa un accident vascular. Ea era internata, în stare grava, la Spitalul Floreasca. Totuși, chiar daca ultima perioada din viața ei nu a fost cea mai fericita, actrița și-a savurat tinerețea din plin.

- Putina lume stie ca Stela Popescu era apropiata si de sport, nu doar de teatru. Marea actrita a iubit foarte tare echipa Progresul Bucuresti.Au fost publicate imagini cu actrita pe stadionul Progresului in cartea lui Valentin Caltut, „Fotbal in Parcul cu Platani”.

- Dan Negru a filmat cu Stela Popescu in urma cu doua saptamani, iar dupa moartea acesteia, realizatorul TV a publicat ultimele imagini cu actrița pe un platou de televiziune. Dan Negru a postat un mesaj emoționant pe contul de socializare, alaturi de care a atașat imagini realizare pentru emisiunea ce…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , publica in exclusivitate imagini uluitoare cu fostul preot Cristian Pomohaci. Confruntat cu acuzatii grave, de pedofilie si corupere de minori, cantaretul a mers la o benzinarie insotit de secretara lui. Acolo, stupoare! Femeia a coborat din masina si a inceput…

- Stela Popescu a fost una dintre cele mai indragite actrite de la noi. A jucat in nenumarate piese de teatru si scenete impreuna cu Alexandru Arsinel dar si cu alti artisti cunoscuti. Citeste si Stela Popescu a murit la 81 de ani. Florin Piersic, sfasiat de durere: Am fost si raman indragostit…

- Mihai Balasa a comentat "la cald" infrangerea pe care FCSB a suferit-o la Iasi, scor 0-1, cu CSM Poli. In urma acestui rezultat, CFR poate redeveni lider, fiind la un punct in spatele vicecampioanei. "Cred ca am ratat destul de mult, ei au avut o singura ocazie si ne-au dat un gol.…

- Venus Williams a fost vizitata, din nou, de politie: hotii au spart casa din Florida a americancei in varsta de 37 de ani si au disparut cu bunuri in valoare de 400.000 de dolari. Incidentul s-a intamplat in perioada 1-5 septembrie, cand Venus se afla in competitie la US Open (28 august…

- Serena Williams (36 de ani), cea mai titrata jucatoare de tenis, este femeie maritata! Americanca s-a casatorit in noaptea de joi spre vineri cu Alexis Ohanian (34 de ani), co-fondator al retelei Reddit. Nunta a avut loc la Centrul de Arta Contemporana din New Orleans si, asa cum era de…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate, primele imagini cu Dan Petrache si „Memelusa” dupa scandalul de la LOFT. Cei doi s-au intalnit in zona Floreasca, dupa care fiul temutului „Sefu” a ramas pe un santier, in locul unde va deschide un restaurant, alaturi de doi amici,…

- MAI a declanșat o ancheta la nivelul structurilor sale pentru a verifica daca autocarul care a fost filmat ca depașea mașinile din trafic pe linia de tramvai aparține structurii centrale a Jandarmeriei, anunța Poliția Capitalei. Sursa foto: captura YouTube La acest moment se fac…

- Izolat la echipa secunda a Fiorentinei, Ianis Hagi (19 ani) se poate considera mult mai norocos la capitolul sentimental. Mijlocasul are o iubita de toata frumusetea. Maria, caci asa o cheama pe tanara care i-a furat inima fiului „Regelui”, il viziteaza din ce in ce mai des pe fotbalist.

- Dan Negru, celebrul prezentator, are o sotie superba si in acelasi timp necunoscuta de publicul roman. Prezentatorul a tinut-o bine ascunsa si rareori a scos-o in vazul lumii. Desi Dan Negru s-a facut remarcat prin energia sa si voia buna din emisiuni, sotia sa nu are nicio legatura cu showbiz-ul.

- Primarul Slatinei, Emil Mot, este din acest weekend un barbat insurat si in fata lui Dumnezeu. A trecut, in urma cu mai multi ani, cu aleasa lui prin fata ofiterului de stare civila, iar acum a dus-o si in fata altarului. Emil Mot a avut parte de cea mai cocheta nunta din Oltenia si a fost mandru de…

- Mare, petrecere mare, in familia lui Pepe. Artistul si frumoasa lui sotie, Raluca, au fost nasi de botez si de cununie la un eveniment dublu organizat de fratele celebrului cantareț, Miguel. Au curs rauri de șampanie fina și dedicații fara numar pe ritmurile lui Adi Minune.

- Imagini șocante, surprinse in timpul unui scandal dintre doi cerșetori in scaune cu rotile in Piatra Neamț. Barbații s-au lovit cu pumnii și s-au scuipat ziua in amiaza mare intr-o piața din oraș, sub privirile trecatorilor. Un martor a filmat intreaga rafuiala, pentru amuzament. Va avertizam! Urmeaza…

- Pomana porcului, paranghelia și șoriciul mancat dupa taiere, au deschis o noua Cutie a Pandorei in peisajul justiției din Romania. Iata ca, dupa ce jurnalistul Dan Andronic a scris zilele trecute un nou episod „NOI SUNTEM STATUL!”, in care a dezvaluit cum sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, si liderul PSD,…