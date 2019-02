Pentagonul, survol de observare deasupra Rusiei Acest tratat - semnat in 1992 la Helsinki si intrat in vigoare in 2002 - permite celor 34 de tari semnatare a acordurilor Conferintei de Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) sa-si survoleze una alteia teritoriile pentru a observa activitatile militare si masurile de control al armamentului, potrivit AFP. 'Acesta este primul zbor Open Sky pe care SUA il efectueaza deasupra Rusiei din noiembrie 2017, dupa impasul care a impiedicat zborurile obisnuite pentru pentru toate partile pe parcursul anului 2018', a declarat un purtator de cuvant al Departamentului american al Apararii, locotenent-colonelul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Vladimir Putin a catalogat drept "periculos" planul Ucrainei de a efectua exercitii navale impreuna cu Statele Unite in nord-vestul Marii Negre, dar presedintele Petro Porosenko a avertizat ca va face toate eforturile pentru protejarea rutelor maritime.Ministerul ucrainean al…

- Armata americana a inceput miercuri pregatirile pentru trimiterea unei nave de razboi in Marea Neagra pe fondul tensiunilor dintre Rusia si Ucraina dupa recentul incident de langa stramtoarea Kerci, a informat presa americana, citata joi de agentia de presa Xinhua preluata de Agerpres. Astfel,…

- Statele Unite incep pregatirile pentru a trimite o nava de razboi in Marea Neagra, decizie ce survine pe fondul tensiunilor din regiune generate de capturarea de catre Rusia a trei nave militare ucrainene si arestarea echipajelor acestora. Armata SUA a cerut Departamentului de Stat sa notifice Turcia…

- Departamentul de Stat al Statelor Unite a cerut liderilor ruși sa-i elibereze pe marinarii ucraineni reținuți în Marea Neagra în apropiere de strâmtoarea Kerci. „Vrem ca rușii sa înțeleaga mesajul, ca ei trebuie sa elibereze echipajele, altfel vor…

- Federatia Rusa va desfasura, pana la sfarsitul acestui an, o a patra divizie de sisteme antiracheta S-400 sol-aer in peninsula Crimeea, a anuntat reprezentantul Districtului Militar de Sud al Rusiei, locotenentul Vadim Astafiev. Potrivit acestuia, sistemele S-400 vor fi aduse la locul de desfasurare…

- Kievul a confirmat marti ca la bordul celor trei nave ale marinei ucrainene - doua vedete blindate si un remorcher - sechestrate duminica de garzile de coasta ruse inainte de a intra in stramtoare Kerci, in largul Crimeii anexata in martie 2014 de Rusia - se aflau ofiteri ai Serviciului de Securitate…

- Kievul a confirmat marti ca la bordul celor trei nave ale marinei ucrainene - doua vedete blindate si un remorcher - sechestrate duminica de garzile de coasta ruse inainte de a intra in stramtoare Kerci, in largul Crimeii anexata in martie 2014 de Rusia - se aflau ofiteri ai Serviciului de Securitate…

- Statele Unite condamna acțiunile agresive ale Rusiei in zona stramtorii Kerci și susțin suveranitatea și integritatea teritoriala a Ucrainei, a declarat secretarul de stat american Mike Pompeo, anunța serviciul de presa al Departamentului de Stat al SUA. „Statele Unite sunt profund ingrijorate de incidentul…