Pensiile românilor. Anunț despre Pilonul II Numarul de participanti la sistemul de pensii private obligatorii (Pilonul II) ajunsese la 7.178.497 de persoane, la 30 septembrie 2018, iar contributia bruta virata se ridica la valoarea de 635,931 de milioane de lei, arata statistica Asociatiei pentru Pensiile Administrate Privat (APAPR), data joi publicitatii.



Conform datelor centralizate, in septembrie 2018, prin Pilonul II, au fost realizate plati in cuantum de 5,166 milioane de lei pentru 556 de cazuri.



Activele nete administrate la Pilonul II s-au ridicat, la finele lunii septembrie a acestui an, la valoarea de 46,589

Sursa articol si foto: dcnews.ro

