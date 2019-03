Stiri pe aceeasi tema

- Piesa „Havana” interpretata de Camila Cabello a fost desemnata cel mai bine vandut single in format digital din 2018. Melodia cantareței cubaneze a intrecut piese precum „God’s Plan” a lui Drake și „Shape of You” interpretata de Ed Sheeran, și a obținut titlul de cel mai bine vandut single in format…

- Ministrul cubanez de externe, Bruno Rodriguez, a calificat marti ca 'abjecte' acuzatiile presedintelui american, Donald Trump, potrivit carora militari cubanezi se afla in Venezuela pentru a-l apara presedintele Nicolas Maduro, relateaza AFP. 'Acuzatiile presedintelui Statelor Unite care afirma ca…

- Actrita cubaneza Ana de Armas va juca in ''Wasp Network'', un film al regizorului francez Olivier Assayas cu o distributie foarte ''latino'', in care se remarca actrita spaniola Penelope Cruz si actorul mexican Gael Garcia Bernal, potrivit site-ului de specialitate…

- Trei persoane au murit si alte 172 au fost ranite in urma unei puternice tornade care a afectat capitala Cubei, Havana, in noaptea de duminica spre luni, potrivit presedintelui cubanez Miguel Diaz-Canel, citat de AFP. "Suntem in drum pentru a inspecta locurile afectate de acest fenomen…

- Presedintele columbian Ivan Duque a cerut marti Cubei sa-i extradeze pe membrii gherilei ELN, prezenti la Havana pentru discutii de pace anulate dupa atentatul din 17 ianuarie ce a facut 20 de morti la Bogota, informeaza France Presse, potrivit agerpres.ro.Citește și: Dacian Cioloș vorbește…

- Vanturi puternice venite din sudul SUA au dezlantuit vineri marea in vestul Cubei, provocand inundatii in mai multe cartiere din Havana, fara sa provoace victime relateaza sambata AFP. Malecon, marele bulevard care se intinde de-a lungul marii, a fost inchis circulatiei in conditiile in care nivelul…