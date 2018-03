Stiri pe aceeasi tema

- Interviu cu domnul Razvan Emanoil Roșca, președinte PMP Mehedinți Care mai sunt, domnule președinte, preocuparile PMP, intr-o perioada in care, pe plan politic, in afara congresului faraonic al PSD, prea multe nu sunt de semnalat? PMP Mehedinți va demara in perioada urmatoare o campanie de strangere…

- In primele doua luni ale anului 2018, in urma serviciilor oferite de salariatii AJOFM Mehedinti, au fost incadrati in munca 772 someri, din care 258 femei. In functie de diferite criterii, structura numarului de someri angajati in perioada ianuarie-februarie 2018 se prezinta astfel: 486 cu domiciliul…

- Politistii din Orșova au retinut 4 tineri cu varste cuperinse intre 17-26 de ani, banuiti de furtul mai multor bunuri dintr-o societate comerciala situata pe raza comunei Eșelnița. Cei in cauza au fost introdusi in Centrul de Retinere si Arestare Preventiva Mehedinți. La data de 12 martie a.c., in…

- La sfarsitul lunii februarie 2018, in evidentele AJOFM Mehedinti erau inregistrati un numar total de 9.700 șomeri, ceea ce corespunde unei rate a somajului in judet de 9,32 %. Din totalul de 9.700 someri inregistrati (din care 3.927 sunt femei), 1.860 sunt someri indemnizati (19,18%), iar 7.840 someri…

- Cazut la rang de targușor, ceva mai rasarit decat o comuna precum Bacleșul, Severinul respira-in diminețile de sambata și duminica-la talciocul din Veterani. Locație pestrița, in care gasești tot ce deverseaza tomberoanele Occidentului, plus amarați care incearca sa vanda ce le-a mai ramas prin lazile…

- Asociatia Fostilor Detinuti Politic, filiala Mehedinti, a organizat vineri, 9 martie 2018, la Drobeta Turnu Severin, un ceremonial de comemorare a tuturor luptatorilor anticomunisti din Romania. Ceremonia din ziua praznuirii celor 40 de Sfinti Mucenici din Sevastia Armeniei a inceput cu o slujba de…

- UPDATE 19:30 Leo de la Strehaia a fost reținut luni seara, in urma audierilor de la sediul Poliției Strehaia, pentru 24 de ore, urmand sa fie prezentat in cursul zilei de marți, 6 martie, cu propunere de arestare preventiva pentru inșelaciune la Judecatoria orașului Strehaia. Știrea inițiala Supranumit…

- Inspectoratul Teritorial de Munca le reaminteste angajatorilor mehedinteni ca, in perioadele de frig extrem, sunt obligati sa le asigure angajatilor ceai cald, echipament de protectie si spatii incalzite pentru refacerea capacitatii de termogenerare. Avand in vedere temperaturile scazute din ultimele…

- Luni, 26 februarie a.c., in doua unitați de invațamant din județul Mehedinți, Școala Primara Padina Mare și Școala Gimnaziala Eibenthal, cursurile au fost suspendate din cauza intensificarilor de vant și a stratului consistent de zapada existent pe carosabil. Avand in vedere aceste condiții meteorologice…

- Aproape o ora și jumatate a fost inchisa circulația pe DN 6, sambata seara, intre Drobeta-Turnu Severin și Orșova, din cauza unui accident de circulație, care s-a soldat cu doua victime. A fost nevoie de intervenția pompierilor de la Orșova pentru a scoate o victima dintre fiarele contorsionate ale…

- In fiecare an, la data de 28 februarie se sarbatoreste Ziua Protectiei Civile in Romania.Cu acest prilej, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Drobeta” al judetului Mehedinti va organiza o serie de activitati. Sambata si duminica, 24-25 februarie a.c., intre orele 10.00-16.00, in centrele comerciale…

- Președintele USR, Dan Barna, a vorbit la Turnu Severin despre campania „Fara penali in funcții publice”. El a aratat ca acest principiu exista in mai multe constitutii europene si este un principiu prin care legea incearca sa inlocuiasca un eventual deficit de morala educationala. Președintele USR,…

- In luna ianuarie, peste 700 de jandarmi au acționat la nivel județului Mehedinți pentru cresterea gradului de siguranta a cetatenilor, insumand un numar de 584 misiuni de asigurare și menținere a ordinii publice. 575 patrule mixte au acționat atat in mediul urban, cat si in mediul rural și au fost…

- Magistratii din Turnu Severin i-au condamnat la pedeapsa cu inchisoarea pe cei trei politisti si fosta directoare a Bancii Transilvania, care au obtinut mai multe credite bancare, folosindu-se de adeverinte false. Sentinta nu este definitiva. Judecatoria Drobeta Turnu Severin s-a pronuntat in dosarul…

- La sediul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ”Drobeta” al judetului Mehedinti, vineri, 9 februarie, a fost operationalizat, Centrul Judetean de Conducere si Coordonare a Interventiei. In noua cladire, cu destinatia Centru Judetean de Conducere si Coordonare a Interventiei, vor functiona, in…

- Un barbat, in varsta de 54 de ani, este protagonistul intamplarii. Acesta a incercat miercuri sa-l pacaleasca pe un mehedințean, prin vanzarea unui inel dintr-un metal galben susținand ca este din aur. Ulterior s-a dovedit ca e vorba de o simpla tinichea. Polițiștii Biroului Ordine Publica din cadrul…

- Polițiștii au intervenit la peste 30 de evenimente, au aplicat peste 230 de sancțiuni contravenționale și au constatat 18 infracțiuni in ultimele 24 de ore. Peste 180 de politisti au acționat, in ultimele 24 de ore, la nivelul județului Mehedinți, alaturi de celelalte structuri din cadrul Ministerului…

- Se petrec lucruri necurate la Secom, societatea de apa și canal, care opereaza in Turnu-Severin (avand ca acționar aproape unic Consiliul Local), iar de catva timp, datorita contractului cu Uniunea Europeana, mai mult de 65% din județul Mehedinți. Pare un joc de cuvinte afirmația ca la societatea comerciala…

- Declara doamna Gabriela Dobrota, vicepreședinte al PMP Romania Ați participat, doamna vicepreședinte, la lucrarile unui nou Consiliu Național al PMP… Era normal, nu? La Sinaia, vineri, 2 februarie, ne-am intalnit, din nou, toți membrii Consiliului Național, in frunte cu președinții Traian Basescu și…

- In aceasta zi de sarbatoare, Preasfințitul Parinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei a slujit in mijlocul credincioșilor din parohia Halanga, protopopiatul Drobeta. Sfanta și Dumnezeiasca Liturghie a fost savarșita vineri, 2 februarie, de catre Preasfințitul Parinte Episcop Nicodim, fiind…

- UPDATE 22,00 La ora 21,45 a fost reluata circulatia feroviara. UPDATE 15,30 Comunicat CFR Calatori: „Trenurile de noapte care circula pe magistrala 900 Bucuresti – Craiova – Filiasi – Dorbeta Turnu Severin – Timisoara Nord vor fi rerutare prin Filiasi- Targu Jiu – Simeria – Lugoj – Timisoara, iar la…

- Ancheta la Mehedinți, dupa ce un elicopter SMURD s-a deplasat la Turnu Severin pentru a prelua un pacient, dar acesta nu a fost adus la timp, astfel ca aparatul de zbor a plecat gol inapoi. A doua zi de Craciun, o femeie și-a pierdut viața intr-un teribil accident de circulație petrecut pe DN 56 A,...…

- Joi, 25 ianuarie, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „DROBETA” al Judetului Mehedinti si-a evaluat activitatea pe anul 2017, in cadrul unei conferinte, gazduita de Sala Virgil Ogasanu din cadrul Palatului Culturii “Teodor Costescu”, municipiul Drobeta Turnu Severin. Au fost prezenți doctor Raed…

- Ilie Berbec, un tanar de 18 ani din Mehedinți, bolnav de leucemie, are nevoie urgenta de bani pentru a face un transplant de maduva. In prezent, Ilie Berbec este internat la Clinica de Hematologie din Cluj Napoca. Tratamentul este costisitor și de aceea orice ajutor este binevenit. A aflat despre cumplita…

- Politistii Biroului Investigații Criminale din cadrul Poliției municipiului Drobeta Turnu Severin efectueaza cercetari fața de o femeie, in varsta de 21 de ani, banuita de sustragerea unei sume de bani. La data de 23 ianuarie a.c., in urma investigatiilor efectuate, politistii Biroului Investigații…

- Centrele de Relații cu Clienții ale Grupului CEZ nu vor avea program de lucru cu publicul in ziua de 24 ianuarie 2018, reluandu-și activitatea in data de 25 ianuarie 2018. Pe parcursul zilei de 24 ianuarie 2018, cu ocazia sarbatoririi Zilei dedicate Unirii Principatelor Romane, nu au fost planificate…

- Interviu cu domnul RAZVAN EMANOIL ROȘCA, președinte PMP Mehedinți Domnule președinte, daca va trece de votul Parlamentului, doamna Vasilica Viorica Dancila va deveni premier, al treilea dupa doar un an de zile de cand Alianța PSD-ALDE a preluat guvernarea… Sa fim serioși, votul in Parlament nu-i decat…

- Vestigiile Podului lui Traian de la Drobeta, o minune arhitecturala construita de Apolodor din Damasc acum 2000 de ani, zac in momentul de fața intr-o cuva de beton plina cu apa. In urma semnalelor trase de presa cu privire la situația deplorabila in care se afla Piciorul Podului lui Traian de la Turnu…

- Mai intai a fost Corina Crețu… Din secretara personala a lui Iliescu a ajuns ditamai comisar european… Pervers, Nea Nelu a format-o de tanara… Nu e cazul sa intram in detalii picante, ca ele au intrat de multa vreme in folclor, iar trambulina politica a doamnei este, totuși, un om batran, aflat-mai…

- Constantin Caplescu, mesterul popular din creierii Mehedintiului, de la Gornenti, are o pasiune mai putin intalnita, venita din dragostea pentru frumos impletita cu credinta in Dumnezeu: sculpteaza icoane in scoarte de copac. Spera ca, intr-o zi, icoanele faurite de mainile lui sa poata fi vazute intr-o…

- In perioada 10-15 ianuarie a.c., are loc ediția a XXVIII-a a Festivalului Internațional de Literatura „Mihai Eminescu”. Deschiderea oficiala a Festivalului Internațional de Literatura „Mihai Eminescu” a avut loc joi, 11 ianuarie 2018, in sala „Virgil Ogașanu” a Palatului Culturii „Teodor Costescu” din…

- Un barbat care conducea un microbuz a fost prins de poliție pe un bulevard din Drobeta-Turnu Severin cu polița RCA falsa. Polițiștii Biroului Rutier impreuna cu polițiștii Biroului Ordine Publica din cadrul Poliției municipiului Drobeta Turnu Severin au oprit pentru control, pe bulevardul Tudor Vladimirescu,…

- Un barbat a fost prins de poliție cu o cantitate mare de țigari, care urma sa fie valorificata pe piața neagra din Mehedinți. In data de 9 ianuarie a.c., polițiștiii Postului de Poliție Rogova și Livezile, in timp ce iși executau serviciul de patrulare, au oprit pentru control, pe DJ 606 B, pe raza…

- Sediul Primariei Eșelnița, o comuna din Clisura Dunarii, risca sa arda in totalitate sambata dupa-amiaza, daca pompierii nu ar fi intervenit prompt la fața locului. Focul a izbucnit sambata, 6 ianuarie, intr-un birou din sediul Primariei Eșelnița-Mehedinți. La fața locului a intervenit Garda de Pompieri…

- Pompierii mehedinteni vor asigura maine, incepand cu ora 11.00, desfasurarea in bune conditii a ceremonialelor religioase de sfintire a apei fluviului Dunarea, ce vor fi organizate in localitatile Drobeta Turnu Severin, Orsova, Simian si Gruia. Echipaje de pompieri din cadrul Detasamentelor Drobeta…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Girla Mare au depistat in trafic un cetatean roman, care transporta in conditii improprii, cu autoturismul proprietate personala, 130 kg de pește din specia fitofag, fara a detine documente legale. In cadrul unei actiuni de combatere…

- Stați liniștiți ca n-o iau de la pașopt! Vin mai incoace și vorbesc doar despre cat de greu ne va fi in 2018, pentru ca in 2017 ne-am lasat conduși de-o șleahta de profitori veroși care și-au ridicat in cap (și ne-au ridicat!) intreaga lume democratica! Aștia, occidentalii, baieți fini și cu educație…

- Cu binecuvantarea Preasfințitului Parinte Episcop Nicodim, in bisericile și manastirile din Eparhia Severinului și Strehaiei s-au savarșit rugaciuni atat la momentul trecerii dintre ani, cat și in dimineața zilei de 1 ianuarie, cand Biserica l-a praznuit pe Sfantul Vasile cel Mare. La trecerea dintre…

- Frig uscat, inchis, urat Și in Cer și pe Pamant… Cam mofluz, cam despletit, Urduros și ne-ngrijit, Zdrențaros și rupt in cur, Uitandu-se primprejur, C-un ochi cam invinețit, Vechiul an tot a venit Ca-n orice sfarșit de An, Sa ureze cu elan: ”Aho, Aho, de Noul An, Pentru-orice mehedințean! Sa va fie…

- Jandarmii mehedințeni vor actiona si in zilele urmatoare pentru asigurarea masurilor de ordine si siguranța publica la manifestarile prilejuite de sarbatorile de iarna, precum si in sistem integrat, pentru prevenirea tulburarii ordinii publice si a faptelor antisociale. Jandarmii vor acorda o atentie…

- Doi tineri și-au pierdut viața in noaptea de vineri spre sambata intr-un teribil accident de circulație petrecut pe un drum județean din Mehedinți. Cel care se afla la volanul autoturismului nu avea permis de conducere. In data de 22 decembrie, la ora 23,00, un barbat in varsta de 36 de ani, din comuna…

- Cincisprezece deținuți, care executa pedepse privative de libertate in regim deschis și semideschis la secția exterioara Vinjuleț, au facut joi, 21 decembrie, o bucurie celor 27 de persoane varstnice aflate in centrul de batrani din comuna Vinjuleț . Persoanele private de libertate au susținut un spectacol…

- Fostul presedinte al Consiliului Judetean Mehedinti, Adrian Duicu, a fost condamnat miercuri de Curtea de Apel Bucuresti la un an si sase luni inchisoare cu suspendare, intr-un dosar in care a fost trimis in judecata de DNA pentru mai multe fapte de coruptie. Potrivit deciziei instantei, Adrian Duicu…

- In fiecare an, in preajma Sfintelor Sarbatori, Corul Kinonia al Episcopiei Severinului si Strehaiei sustine traditionalul concert de colinde pentru sufletele credinciosilor severineni. Concertul intitulat generic ,,In lacasul lui Craciun”, a avut loc in seara zilei de 19 decembrie, la ora 19,00, in…

- EURES Romania ofera 300 locuri de munca vacante in Portugalia pentru munca sezoniera in agricultura, la recoltarea zmeurei. Sunt solicitate persoane apte pentru munca la camp, avand avantaj persoanele cu experienta in agricultura si cele care cunosc una dintre limbile engleza, spaniola sau portugheza.…

- Cu binecuvantarea Preasfințitului Parinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, corul Kinonia a susținut luni, 18 decembrie, un concert de colinde, la Penitenciarul din Drobeta Turnu Severin, acolo unde a adus vestea Nasterii Mantuitorului Iisus Hristos, dar si o mangaiere celor privati de libertate.…