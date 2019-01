Stiri pe aceeasi tema

- Locuinta unui gospodar din localitatea Cuceu a fost cuprinsa de flacari in cursul zilei de miercuri – 9 ianuarie, in jurul orei 12.26. La fata locului, pentru stingerea flacarilor au intervenit pompierii Sectiei Jibou din cadrul Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) ”Porolissum”…

- Un tanar de 14 ani s-a ales cu dosar penal pentru savarșirea infracțiunii de furt. Și asta dupa ce a sustras dintr-un magazin alimentar din Zalau o sticla cu bauturi alcoolice. Incidentul s-a petrecut in cursul lunii trecute. Mai exact, in 16 decembrie, in jurul orei 19:45, tanarul a iesit in fuga dintr-un…

- Jandarmi salajeni au fost solicitați sa intervina, zilele trecute, la un incident produs in Jibou, la o casa de schimb, dupa ce un client s-a prezentat la ghișeu cu o bancnota de 100 de dolari falsa. Barbatul in varsta de 53 de ani, domiciliat in comuna Babeni, este cercetat de oamenii legii pentru…

- Liceul Pedagogic ”Gheorghe Șincai” Zalau organizeaza, in municipiu, o acțiune ce cuprinde un marș pe biciclete, flash-mob, creare de cercuri olimpice și intonare imn olimpic, cu participarea a peste 130 de elevi și coordonatori. Acțiunea va avea loc miercuri, 5 decembrie intre orele 12:30 – 13:30.…

- De Ziua Naționala a României, începând cu ora 15:00, 25 de membrii ai personalului din cadrul Penitenciarului Gherla vor participa la ceremonia militara ce se va desfasura la Alba Iulia, alaturi de detasamentele de onoare din cadrul Ministerului Apararii Nationale, Serviciului Român…

- O replica a sabiei lui Stefan cel Mare, care este adusa din Turcia, va ajunge, joi dimineața, la noi in țara, la Giurgiu. Cu aceasta ocazie, Jandarmeria Romana impreuna autoritatile locale au pregatit un ceremonial militar si religios impozant in Piata Tricolorului. Sabia va pleca apoi, catre Sibiu,…

- Joi 22 noiembrie 2018 in jurul orei 13.00, trei subofițeri din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi ”Avram Iancu” Alba, in timp ce se aflau in afara orelor de program, au gasit și identificat in localitatea Alba Iulia pe L.D. de 17 ani pe numele caruia exista emis un mandat de arestare pentru…

- In perioada 15 octombrie -13 noiembrie, pe raza comunelor Brebeni și Ipotești va fi instituita zona de siguranța publica. Efective sporite din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt, sprijinite de cele din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi și Gruparii Mobile ...