- Afacerile din piata de inghetata romaneasca ar putea depasi, in acest an, un nivel record al ultimilor zece ani, de peste 600 milioane lei (127 milioane euro), arata o analiza Frames, publicata vineri.

- ANM anunta canicula. Temperatura va urca si peste 40 de grade Celsius. Administrația Naționala de Meteorologie anunța un val de canicula in Romania, cu temperaturi care pot depași 40 de grade Celsius. Disconfortul termic, conform ANM, va fi accentuat. Valul de canicula iși va face apariția, potrivit…

- Valul de aer cald va fi prezent in țara noastra in aproape toate regiunile, incepand de saptamana viitoare, anunța Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). Vremea se menține mai calda ca in mod obișnuit pentru aceasta perioada, cel puțin pana de Rusalii, in zilele de 16 și 17 iunie.

- Vara lui 2019 ar putea aduce un record istoric pentru piața bauturilor racoritoare. Afacerile celor peste 800 de companii inregistrate in acest sector, producatori de ape minerale, bauturi racoritoare nealcoolice și sucuri naturale ar putea depași nivelul de 6,5 miliarde de lei, o cifra cu aproape 40%…

- Vestul Poloniei fierbe - sunt 34 de grade, și e posibil ca temperatura sa urce - o arșița total neobișnuita pentru aceasta perioada a anului. In anumite zone, cursurile au fost scurtate cu un sfert de ora la școlile primare - de la 45 de minute, la o jumatate de ora.

- Hocheiul romanesc traiește! Reprezentativa noastra este revelația Grupei B Divizia 1 a Campionatului Mondial de Hochei pe Gheața de la Tallin. Cu o infuzie de jucatori naturalizați, tricolorii fac un turneu foarte bun in Estonia, unde au inivins reprezentativa gazda, Japonia și Polonia.

- Romania a invins prima oara in istorie naționala Japoniei, 3-2 (0-2, 2-0, 1-0), in al doilea meci de la Campionatul Mondial de hochei pe gheața 2019, Divizia 1, Grupa B, de la Talinn (Estonia). Conduși la prima pauza cu 2-0, tricolorii pregatiți de antrenorul slovac Julius Penzes au intors rezultatul…

- Producatorii de produse traditionale din zona de vest a Romaniei au acum la dispozitie o platforma online unde isi pot promova produsele. Agenția pentru Dezvoltare Regionala Vest a lansat proiectul „Arome proprii” – www.aromeproprii.ro, o platforma care promoveaza producatorii și produsele alimentare…