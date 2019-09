Stiri pe aceeasi tema

- Sir Paul McCartney a dezvaluit ca unul dintre nepotii sai a fost amenintat cu un cutit si jefuit, relateaza sambata Press Association. Fostul component al formatiei The Beatles a declarat ca hotii au luat telefonul nepotului sau in timpul incidentului petrecut recent in Londra. …

- Celebra fotografie cu cei patru membri ai formatiei britanice The Beatles aflati pe o trecere de pietoni din nordul Londrei, imagine prezenta pe coperta unuia dintre cele mai cunoscute albume din istoria muzicii, ''Abbey Road'', a implinit 50 de ani, informeaza Reuters. Fotografia cu…

- Legendarul muzician Paul McCartney a marturisit recent pentru presa straina ca de cele mai multe ori are nevoie de colegii sai de trupa ca sa-i aminteasca versurile unor cantece vechi ale formatiei The Beatles, noteaza contactmusic.net. In varsta de 77 de ani, legenda vie The Beatles a recunoscut ca…

- "Trebuie sa reinvat totul", a declarat muzicianul pentru The Mirror. "Am scris multe piese ingrozitoare, nu le poti retine pe toate. Intram in repetitii si astept sa mi se spuna cum sa continui". McCartney a mai afirmat ca el crede ferm ca cele mai multe melodii au trecut testul vremii, explicand:…

- Paul McCartney, care a lansat odata un film si un album numite "Give My Regards to Broad Street", a scris deja un cantec pentru o adaptare muzicala de scena a clasicului film din 1946 regizat de Frank Capra "It’s a Wonderful Life", porivit Variety, scrie news.ro.Fostul membru al formatiei…

- Cu a sa diversitate de peisaje și bogatul patrimoniu istoric și cultural, Marea Britanie impresioneaza calatorul din toata lumea, fiind destinația pe care nu ar trebui sa o ratezi in acest an. De la nesfarșitele taramuri pitorești ale Irlandei, așa zisele castele bantuite ale Scoției și pana la palatele…