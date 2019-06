Un accident rutier soldat cu patru victime, a avut loc astazi, 12 iunie 2019, in jurul orei 14.00, in orașul Zlatna. Au intervenit pompierii din Alba Iulia cu o autospeciala de descarcerare și o ambulanța SMURD TIM. „Detașamentul de pompieri Alba-Iulia intervine cu o autospeciala, descarcerarea și o ambulanța SMURD TIM la un accident rutier dintre doua autoturisme in orașul Zlatna, sunt patru victime”, a transmis ISU Alba. Potrivit IPJ Alba, traficul este ingreunat pe str. Calea Motilor din Zlatna, in zona stadionului din oras, din cauza unui accident rutier in care sunt implicate doua autoturisme.…