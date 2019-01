Stiri pe aceeasi tema

- Patru persoane au fost ucise si alte 20 au fost ranite intr-o explozie produsa vineri in timpul unui meci de volei in districtul Tala-o-Barfak din provincia Baghlan, in nordul Afganistanului, a declarat sambata guvernatorul districtului, Abdul Ahad Barfaki, relateaza Xinhua. "Sute de oameni urmareau…

- Cel putin 21 de persoane au fost ucise si alte 71 ranite in explozia unei conducte de carburant sparte in statul Hidalgo din centrul Mexicului, a anuntat guvernatorul acestui stat Omar Fayad intr-o postare pe Twitter, informeaza dpa. Potrivit mass-media locale, sute de persoane care incercau sa-si umple…

- Cel putin 20 de persoane au murit joi in capitala Columbiei, Bogota, dupa ce o masina capcana a fost detonata in apropierea unei academii de politie, au transmis autoritatile columbiene, citate de BBC, relateaza Mediafax.Zeci de persoane au fost ranite in urma exploziei, care s-a produs in…

- Cinci persoane si-au pierdut viata si 27 au fost ranite vineri in sudul Serbiei, dupa ce un tren a lovit in plin un autobuz si l-a rupt in doua, potrivit poitiei locale. Autobuzul facea naveta intre orasul Nis, al treilea ca marime din Serbia, si satele invecinate. Autobuzul era plin cu…

- ATENTAT TERORIST de ultima ora: sunt cel putin 17 morti si 30 de raniti Atacul nu a fost inca revendicat de vreo persoana sau grupare. Cel putin 17 persoane au fost ucise si alte 30 ranite in explozia unei bombe in districtul tribal Orakzai din nord-vestul Pakistanului, a anuntat canalul de televiziune…

- Cel putin 26 de persoane si-au pierdut viata si peste 50 au fost ranite intr-o explozie survenita vineri intr-o moschee din provincia afgana Khost (est), au indicat oficiali din zona, citati de Reuters. Deflagratia s-a produs la o moschee din interiorul unei baze a armatei afgane din districtul…

- Cel puțin 60 de persoane au fost ranite și alte cel puțin 50 au murit, marți, in urma unui atentat sinucigaș la Kabul. In sala erau prezenți cel puțin 1000 de persoane. Atentatul a avut loc la o adunare religioasa care sarbatorea nașterea profetului Mahomed. Atacul este unul dintre cele mai grave din…