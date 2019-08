Stiri pe aceeasi tema

- Cu doua zile inainte sa ajungem in estul Ucrainei, doi militari au fost uciși intr-un atac cu rachete. La cateva ore distanța, inca un militar a fost ucis. In ziua in care am ajuns pe front, la Svitlodarsk, patru bombardamente au zguduit pozițiile ucrainene și un militar a fost ranit și dus de urgența…

- Presedintele rus Vladimir Putin a extins decretul sau prin care simplifica procedurile de acordare a cetateniei ruse pentru toti locuitorii din regiunile Donetk si Lugansk ale Ucrainei, cunoscute si sub denumirea de Donbas, potrivit Unian.

- Konstantin Kosaciov, presedintele Comisiei pentru relatii internationale din cadrul Consiliului Federatiei (camera superioara a parlamentului bicameral rus), a declarat luni ca Uniunea Europeana este cea care ar putea pune capat conflictului din Donbas (estul Ucrainei) - unde armata guvernamentala…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a promis o riposta "severa" dupa ce doi soldati ucraineni au fost ucisi si alti opt raniti in noaptea de joi spre vineri in Estul separatist al Ucrainei, transmite AFP.

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a promis o riposta &"severa&" dupa ce doi soldati ucraineni au fost ucisi si alti opt raniti în noaptea de joi spre vineri în estul separatist al Ucrainei.

- Focurile de arma se aud tot mai des in estul Ucrainei. In ultimele 24 de ore, doi militari ucraineni au murit, iar zece au fost raniti in urma atacurilor rebelilor prorusi. Presa din tara vecina scrie ca insurgentii au incalcat acordul de la Minsk de 16 ori.

- Trei soldati ucraineni au fost ucisi în estul tarii în confruntari cu separatistii prorusi, cele mai sângeroase de la învestirea noului presedinte Volodimir Zelenski, a anuntat miercuri armata, cu câteva ore

- Coalitia internationala condusa de Statele Unite a recunoscut, vineri, ca peste 1.300 de civili au fost ucisi in ultimii cinci ani in raiduri aeriene antiteroriste efectuate in Irak si Siria, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro, potrivit Mediafax. Conform organizatiei Observator Sirian pentru…