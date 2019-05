Părul alb, indicator al stării de sănătate Albirea parului este un proces care se produce in jurul varstei de 40-50 de ani, insa acesta are loc mult mai devreme. Depigmentarea parului poate fi un indicator al starii de sanatate. Albirea parului, numita și caniție, are loc atunci cand melanocitele, celulele care asigura culoarea parului, inceteaza sa mai secrete melanina. Parul continua sa creasca, insa fara pigment. Firele albe pot aparea devreme, uneori și la 20 de ani. In cele mai multe cazuri este o chestiune de genetica. Insa, exista cazuri in care apariție firelor albe poate fi indiciul unor probleme de sanatate. Prezența unei boli… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

