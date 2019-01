Stiri pe aceeasi tema

- Ultima varianta luata in discuție de USR și PLUS este ca lista pentru europarlamentare sa fie deschisa de Dacian Cioloș, urmand ca in primul calup de șase candidați sa alterneze cate unul de la fiecare partid, au declarat pentru G4Media.ro surse apropiate negocierilor. Astfel, dupa Cioloș, locul…

- Dacian Ciolos, Dragos Pislaru si Dragos Tudorache sunt primii trei candidati pe lista Partidului Libertate, Unitate si Solidaritate (PLUS) pentru alegerile europarlamentare din luna mai, lista validata, duminica, la Consiliul National al acestei formatiuni politice. Potrivit informatiilor postate pe…

- Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate (PLUS) a stabilit, duminica, 27 ianuarie 2019, lista finala a candidaților la alegerile europarlamentare care vor avea loc in 26 mai 2019.Procesul de selecție și ordinea pe lista au presupus trei etape. Citește și: Radu Tudor reacționeaza…

- Marti, partidul PLUS, fondat de Dacian Ciolos, a anuntat printr-un comunicat de presa ca a incheiat votul intern pentru desemnarea candidatilor partidului la alegerile europarlamentare, 43 dintre cei 152 de candidati trecand „de prima etapa a evaluarii in interiorul parditului.

- Partidul Plus, condus de fostul premier Dacian Ciolos, a ales lista celor 43 de candidati care vor reprezenta formatiunea politica la alegerile europarlamentare din 26 mai. Candidatii au fost alesi intr-o competitie interna, in care membrii partidului...

- Dacian Ciolos a semnat adeziunea la noul partid "PLUS" (Partidul Libertatii, Unitatii si Solidaritatii), marti, 18 decembrie, intr-o conferinta de presa. Potrivit fostului premier, adeziunea sa are numarul 11.733.Ciolos a anuntat ca pana la sfarsitul lunii ianuarie va fi definitivata lista…

- USR a stabilit, joi, lista finala a candidaților pentru alegerile europarlamentare din luna mai 2019, aceasta fiind deschisa de Cristian Ghinea și Clotilde Armand.Cristian Ghinea se afla pe primul loc al candidaților USR la europarlamentare, in cadrul votului intern fiind ales de 13.662 de…

- Pe 22 noiembrie a.c. in Uniunea Salvați Romania – USR a inceput votul electronic pentru lista candidaților la europarlamentare, dupa Post-ul Alegeri interne in USR pentru lista candidaților la europarlamentare prin vot electronic secret apare prima data in Gazeta Dambovitei .