Stiri pe aceeasi tema

- Cateva mii de sustinatori ai partidelor de opozitie albaneze au blocat, joi seara, soselele nationale in 12 orase din Albania, in cea mai recenta actiune din cele aproape trei luni de proteste antiguvernamentale din aceasta tara, transmite Reuters. Opozitia, care sustine ca alegerile parlamentare din…

- Mai multi politisti au fost raniti sambata seara la Tirana in timpul unui protest al opozitiei presarat cu incidente, in care manifestantii au solicitat demisia premierului socialist Edi Rama, potrivit unui comunicat al executivului albanez, transmite AFP, potrivit Agerpres.Citește și: Ion Cristoiu…

- Mai multi sustinatori ai Partidului Democrat din Albania au incercat joi sa intre cu forta in cladirea Parlamentului, in semn de protest fata de Guvern, potrivit Euronews. Nu este pentru prima data cand protestatarii incearca acest lucru. La inceputul lunii politistii au trebuit sa utilizeze…

- Opozitia pro-europeana din Republica Moldova a refuzat propunerea Partidului Democrat pentru formarea unei aliante de guvernamant dupa alegerile parlamentare, incheiate fara un invingator majoritar. Vicepresedintele democratilor aflati la putere sustine ca noua guvernare trebuie sa continue apropierea…

- Politia albaneza a imprastiat marti cu ajutorul gazelor lacrimogene o noua manifestatie a opozitiei, ai carei simpatizanti s-au adunat in fata parlamentului de la Tirana pentru a incerca sa impiedice desfasurarea unei sedinte, relateaza AFP. Aceasta a treia manifestatie organizata de opozitie cu incepere…

- Uniunea Europeana si Statele Unite au cerut joi liderilor politici de la Tirana sa evite violenta in timpul unui protest desfasurat in capitala Albaniei, informeaza dpa preluata de Agerpres. "Reafirmam dreptul cetatenilor de a participa pasnic la demonstratii (...), dar denuntam cu tarie orice…

- Mii de persoane s-au strans in jurul pranzului in centrul capitalei, la apelul opozitiei, care reclama demisia premierului socialist Edi Rama, aflat la putere din 2013 si acuzat de 'coruptie'. Un grup de circa 100 de manifestanti au aruncat mai intai fumigene si pietre in directia sediului…

- Romania ramane și in acest an pe ultimul loc in Uniunea Europeana in ceea ce privește cheltuielile alocate sanatații raportat la Produsul Intern Brut, scrie Hotnews. In timp ce media țarilor Uniunii Europene pentru sanatate este de 9,6% din PIB, ...