- Conferinta Presedintilor a Parlamentului European a facut miercuri ultimul pas pentru numirea Laurei Codruta Kovesi drept primul procuror sef european, informeaza Agerpres.Decizia Conferintei presedintilor urmeaza dupa un acord din septembrie dintre negociatorii PE si ai Consiliului UE privind desemnarea…

- Conferinta Presedintilor a Parlamentului European a facut miercuri ultimul pas pentru numirea Laurei Codruta Kovesi drept primul procuror-sef european, anunta PE intr-un comunicat oficial.Decizia Conferintei presedintilor urmeaza dupa un acord din septembrie dintre negociatorii PE si ai Consiliului…

- Consiliul UE a aprobat numirea Laurei Codruța Kovesi in functia de procuror-sef european, urmand ca numirea sa fie supusa spre aprobare Parlamentului European, potrivit unui comunicat al instituției.

- Consiliul Uniunii Europene a votat joi pentru numirea Laurei Codruța Kovesi in funcția de procuror șef european. Kovesi este prima persoana care va ocupa aceasta funcție, nou inființata. Urmeaza și un vot in Consiliul European, dar acesta este o formalitate, numirea lui Kovesi in funcție este deja o…