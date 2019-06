Stiri pe aceeasi tema

- Din acest grup vor face parte membrii ALDE, La Republique En Marche (partidul lui Macron) precum si altii. Partidul lui Macron a informat ca a dorit sa evite cuvantul „liberal" pentru ca este folosit des in Franta cu sens negativ ca o reprezentare a ultra-capitalismului „fara suflet". „Grupul ALDE din…

- Prezența la vot a crescut semnificativ la alegerile europene fața de acum cinci ani. Acum a venit vremea finalizarii grupurilor politice și a unei decizii asupra președintelui Comisiei. De data asta, peste 50% dintre europenii cu drept de vot au participat la alegerile europene, cel mai mare procent…

- La finalul unei reuniuni a Conferintei presedintilor (formata din presedintele Parlamentului European si liderii grupurilor politice din PE), Tajani a spus ca o majoritate a Parlamentului European este favorabila sistemului 'Spitzenkandidat' (candidatul cap de lista - n.r.) si ca pozitia PE va fi…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat vineri, la Targu Mures, ca nu stie ce se va intampla cu grupul ALDE din Parlamentul European, dar ca nu este de acord ca noua constructie politica despre care se vorbeste sa nu aiba in titulatura cuvantul "liberal"."Nu stim ce se intampla…

- Datorita opoziției lui Macron Divergentele dintre presedintele francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel slabesc sansele lui Manfred Weber, candidatul sustinut de aceasta la presedintia Comisiei Europene, si ar putea deschide calea pentru numirea unei femei la conducerea executivului…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, candidat al Aliantei 2020 in alegerile europarlamentare, a declarat, la Alba Iulia, ca partidul pe care il conduce va adera la noua familie politica ce se va constitui in jurul formatiunii franceze ”En Marche” in Parlamentul European.

- Grupul ALDE din Parlamentul European pregatește excluderea partidului lui Calin Popescu Tariceanu. Procedurile pentru excluderea romanilor din Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa au inceput la finalul lunii trecute, se arata intr-o scrisoare a liderului deputaților ALDE, Guy Verhofstadt,…

- Premierul ungar Viktor Orbán i-a atacat din nou pe "birocrații de la Bruxelles" duminica, la câteva zile dupa ce a primit un avertisment din partea aliaților sai conservatori din Parlamentul European, iritati de o campanie de afisaj eurofob din Ungaria, potrivit Le Figaro, citat…