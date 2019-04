Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PNL, Ludovc Orban, a declarat ca nu a primit scrisoarea liderului ALDE, Calin Popescu Tariceanu, prin care acesta le cere liberalilor sa-i susțina demersul de revocare a lui Augustin Lazar. Ludovic Orban a fost prezent duminica la Constanța la intalnirea cu aleșii locali și candidați PNL…

- Pe 7 martie, Libertatea dezvaluia, in exclusivitate, ca Guvernul l-a propus pe vicepremierul Viorel Stefan in functia de membru din partea Romaniei in Curtea Europeana de Conturi. Fostul ministru de finante nu are insa experienta in domeniul auditului, asa cum are actualul reprezentant al Romaniei,…

- Comisia de control bugetar (CONT) a Parlamentului European a respins propunerea Guvernului Dancila pentru poziția de membru al Curții Europene de Conturi, a anunțat europarlamentarul liberal Siegfried Mureșan. Este vorba de Viorel Ștefan, viceprim-ministru fara portofoliu. „A avut 8 voturi…

