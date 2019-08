Stiri pe aceeasi tema

- Tzipi Hotovely, adjunctul ministrului israelian de Externe, a informat joi ca Israelul a decis sa nu permita accesul lui Ilhan Omar și Rashidei Tlaib, membre ale Congresului american, in aceasta țara, ca urmare a declarațiilor acestora referitoare la Statul Israel, scrie digi24.ro.

- ​Tzipi Hotovely, adjunctul ministrului israelian de Externe, a informat joi ca Israelul a decis sa nu permita accesul în țara lui Ilhan Omar și Rashidei Tlaib, membre ale Congresului american, ca urmare a declarațiilor acestora referitoare la Statul Israel, potrivit The Times of Israel, citat…

- Presedintele american Donald Trump a apreciat ca Israelul ar da dovada de "o mare slabiciune" daca ar accepta intrarea pe teritoriul sau a doua membre ale Congresului SUA musulmane si propalestiniene, care intentioneaza sa se deplaseze in Teritoriile palestiniene, potrivit AFP citata de Agerpres.…

- ”Trmiteti-o inapoi! Trmiteti-o inapoi!”, au scandat miercuri seara, in North Carolina, sustinatori ai miliardarului republican, la unul dintre mitingurile sale, vizand-o pe aleasa democrata in Camera Reprezentantilor Ilhan Omar - una dintre primele doua femei musulmane alese in Congresul american.…

- Camera Reprezentantilor a votat pentru a il condamna pe Donald Trump in urma afirmatiilor acestuia la adresa a patru membre al Congresului Statelor Unite. Președintele SUA a respins acuzația, dar a continuat sa atace violent patru alese democrate provenite din randul minoritaților. Masura a fost votata…

- Ariana Grande si Cardi B se numara printre cele 25 cele mai influente personalitati de pe internet, potrivit unei liste publicate de revista Time, citata marti de Press Association, potrivit Agerpres. Vedete care domina topurile muzicale, dar si vloggeri, jurnalisti si activisti sunt nominalizati…

- "Din punctul meu de vedere, daca iti urasti tara, daca nu esti fericit aici, poti sa pleci", a declarat Trump la un eveniment la Casa Alba consacrat industriei."Daca nu esti fericit in SUA, daca te plangi tot timpul, e foarte simplu: poti pleca", a spus liderul de la Casa Alba, atragand…

- Secretarul american al Trezoreriei, Steven Mnuchin, a refuzat vineri inca o data sa trimita declaratiile de impozit ale presedintelui republican Donald Trump democratilor din Congres, in pofida cererii formulate de acestia, prevestind o lunga batalie judiciara, relateaza AFP preluat de agerpres.…