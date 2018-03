Stiri pe aceeasi tema

- Singura fiica a lui Michael Jackson pare ca incepe sa abandoneze look-ul dezordonat de covor roșu in favoarea unuia mai șic și mai potrivit unui model și unei actrițe in devenire, așa cum este ea. Ieri seara, tanara de doar 19 ani s-a alaturat unor altor nume mari din industrie, la premiera din Los…

- Vedeta de reality tv Kim Kardashian West, in varsta de 37 de ani, a postat pe Instagram o fotografie cu Chicago, fiica sa nascuta in luna ianuarie de o mama surogat, informeaza luni Press Association. Imaginea are un filtru care le permite celor doua sa aiba urechi de ursuleti de plus si nasuri roz.…

- Cunoscutul interpret de manele, Liviu Guța, a uimit pe toata lumea duminica, atunci cand a ales o piesa care a fost apreciata de sute de milioane de oameni! ”Heal the world”, melodia scoasa de regretatul Michael Jackson, a fost cintata magnific de artistul roman, chiar in propriul studio. Fara indoiala,…

- Fiica in varsta de 19 ani a regretatului rege al muzicii pop a fost vazuta in repetate randuri cu modelul Cara Delevingne, care a recunoscut inca din 2015 ca este lesbian. Cele doua au fost fotografiate de paparazzi in timp ce se tineau de mana.

- Jill Messick, producatoare de la Hollywood printre ale carei realizari se numara filmele ''Frida'' si ''Baby Mama'', s-a sinucis, conform unei declaratii publicata de familia sa, informeaza Press Association.

- Janet Jackson a pus capat zvonurilor potrivit carora ar urma sa aiba o reuniune-surpriza cu Justin Timberlake in cadrul spectacolului din pauza Super Bowl, informeaza duminica Press Association. Cantareata s-a aflat in centrul speculatiilor conform carora ar putea aparea duminica pe scena…

- Liberalul Valeriu Munteanu, se arata mulțumit ca Inspectoratul Ecologic de Stat și-a amendat ministrul pentru o contravenție de mediu. „Apreciez, caracterul de care au dat dovada colegii de la IES in dezlegarea acestui caz, care nu ar fi devenit public și scandalos daca aveau suficient curaj sa mearga…

- Londra, 26 ian /Agerpres/ - Scoala nationala de film si televiziune din Marea Britanie va primi luna viitoare premiul BAFTA pentru contributia britanica la cinema, informeaza vineri Press Association. Scoala, în cadrul careia lucreaza regizori precum Lynne Ramsay si David Yates, este distinsa…

- Deputatul PNL Florin Roman a solicitat public demisia Daliei Daramuș de la șefia Centrului Roman de Dezvoltare a Invațamantului Profesional și Tehnic. Roman susține ca ea a ajuns la conducerea respectivei instituții pentru ca ”este fata lu’ mama” și nu a participat la un concurs. Aceasta este fiica…

- Starul din „Singur acasa“ e foarte mandru de fina sa, cu care are o relatie speciala, si a facut dezvaluiri despre tatal sau care il batea cand era mic. Actorul in varsta de 37 de ani a vorbit intr-un podcast difuzat de Marc Maron despre relatia stransa pe care o are cu fiica fostului sau prieten,…

- Fostul actor copil devenit faimos odata cu seria Singur Acasa și ajuns acum la 37 de ani, are o relație dubios de apropiata cu fina lui, Paris Jackson, de 19 ani. Paris și Macaulay Dupa ce fiica lui Michael Jackson a aparut deseori in imagini postate pe Instagram in compania nașului Macaulay Culkin,…

- John Barton, care a lucrat la Royal Shakespeare Company de la momentul infiintarii ei impreuna cu Peter Hall in 1960, a murit joi dimineata, la varsta de 89 de ani, a anuntat RSC, potrivit Press Association. Actorul Patrick Stewart a declarat ca a aflat despre moartea lui Barton cu "mare…

- 2.000 de oameni au murit din cauza unei galeți, intr-unul dintre cele mai stranii razboaie din istorie, cunoscut sub numele Batalia de la Zappolino. Și nu e singura ciudațenie pe care v-o dezvaluim azi. Aflați ca exista in Anglia, in Northumberland, o gradina botanica in care cresc exclusiv plante otravitoare!…

- Un caine-erou din armata americana care a participat activ la cel de-Al Doilea Razboi Mondial a primit postum, luni, cea mai importanta decoratie acordata animalelor pentru acte de eroism, echivalentul distinctiei Crucea Victoria, informeaza luni Press Association.

- Actrita Julia Louis-Dreyfus, diagnosticata cu cancer, a incheiat sedintele de chimioterapie si a marcat acest moment pe Instagram cu un videoclip in care baietii ei au sarbatorit facand playback pe melodia "Beat it" a lui Michael Jackson, noteaza The Hollywood Reporter.

- Actrita Julia Louis-Dreyfus, diagnosticata cu cancer, a incheiat sedintele de chimioterapie si a marcat acest moment pe Instagram cu un videoclip in care baietii ei au sarbatorit facand playback pe melodia "Beat it" a lui Michael Jackson, noteaza The Hollywood Reporter.

- Mark Zuckerberg a pierdut vineri 3,3 miliarde de dolari in urma anuntului referitor la modificarea algortimului de afisare a postarilor in reteaua Facebook, ca urmare a scaderii actiunilor companiei cu 4,5% la bursa din New York. In urma declinului actiunilor Facebook, averea lui Zuckerberg…

- Cantaretul Ed Sheeran domina topurile muzicale britanice in prima saptamana din 2018 si ocupa prima pozitie atat in clasamentul albumelor, cat si in cel al single-urilor, a anuntat vineri Press Association. Cel mai recent material discografic al cantaretului Ed Sheeran, intitulat "Divide",…

- Nu știm sigur ce vor starurile Hollywood-ului cu aceasta moda, cert este ca se poarta! Care moda? Ne referim la cea a parului neepilat de la subraț. Fie ca e vorba de top modelul Gigi Hadidi, despre Lady Gaga sau de fiica lui Michael Jackson, Paris Jackson, un lucru e bine știut: vedetele adora sa nu-și…

- NEWS ALERT Lovitura pentru Guvernul PSD. Un ministru influent a demisionat "Prin prezenta va aduc la cunostinta ca starea mea de sanatate nu-mi mai permite continuarea activitatii in calitatea de ministru. Prin urmare, prin prezenta, va prezint demisia". Doina Pana a demisionat miercuri din functia…

- Fotografii postate de cantareata Beyonce, actrita Selena Gomez si de fotbalistul Cristiano Ronaldo au fost incluse in topul 10 al celor mai populare imagini de pe platforma Instagram in 2017, informeaza purepeople.com.

- Ținuta pentru Revelion da batai de cap nu doar doamnelor, ci și domnilor care vor sa iasa in evidența intr-un mod placut, care vor sa impresioneze prin stil, prin atitudine și printr-o vestimentație in tendințe. BMan.ro vine in ajutorul domnilor cu cinci propuneri de ținute pe care le-ar putea alege…

- E vremea Craciunului, deci vedetele s-au pus pe schimbari! Prima care a luat atitudine și a facut ceva nebunesc, putem spune, este Bianca Rus. Vedeta a renunțat la parul ei negru in favoarea nuanței de verde.

- Industria de frumusete creste de la an la an si se imbunatateste cu fiecare femeie care isi propune sa fie mai atenta cu propriul corp. Pentru 2018, specialistii au decretat: ingrijirea corporala si tratamentele estetice primeaza, iar un machiaj in culoarea anului trebuie sa intre macar o data pe lista…

- Desemnata in cursul zilei de ieri sportiva numarul unu in Alba la sporturi olimpice, in cadrul Galei Sportului Județean 2017, schioarea Raluca Ciocanel (CSȘ Blaj) nu a putut participa la acest eveniment, intrucat este plecata in Austria, pentru a pregati cat mai bine participarea la Jocurile Olimpice…

- Pentru numarul care apare maine pe piața, revista VIVA! i-a luat un interviu complex unuia dintre cei mai cunoscuți medici esteticieni din Romania, Adina Alberts. Cunoscuta drept ”esteticianul vedetelor”, soția omului de afaceri Viorel Catarama este o prezența rara in paginile revistelor de profil,…

- Plenul reunit al celor doua Camere a respins un amendament adoptat in Comisiile de buget-finanțe, amendament potrivit caruia impozitul pe venit ar fi ramas integral la nivelul fiecarei unitați administrativ-teritoriale. In aceste condiții, bugetele locale din județul Alba (ca de altfel din toata țara)…

- Liderul ALDE Alba, Ioan Lazar, a declarat ca nu se va opune daca fostul copreședinte al filialei județene, Ovidiu Jidveian, va vrea sa plece din partid, iar despre primarul din Șpring, Daniel Rusu, a spus ca este ”mai rebel”. Ioan Lazar a vorbit, luni, in cadrul unei conferințe de presa, despre situația…

- Este o zi importanta pentru Andreea Marin! Fiica vedetei implineste 10 ani, iar ea i-a pregatit o zi de nastere cu totul si cu totul speciala. Unele dintre surprizele facute Violetei le-a impartasit fanilor, care au felicitat-o pe frumoasa adolescenta. In urma cu 10 ani, Andreea Marin a devenit mamica.…

- Pentru a veni in intampinarea celor care sunt la serviciu și doresc sa iși comande de mancare sau vor sa iasa la masa in pauza de lucru, newsbv.ro va prezinta mai multe oferte pentru meniul zilei. Astfel, speram sa va fim de ajutor și sa economisiți timp in cautarea unui meniu care sa va satisfaca apetitul.…

- „Eram in clasa intai, cand am dat fuga la biblioteca și am luat cu imprumut prima carte. In ea era vorba despre un pisoi care vede intr-o dimineața ca intreaga curte a devenit alba și, fericit ca a plouat cu smantana și cu lapte, sare iute pe geam; afara insa... surpriza mare!”

- Chiar daca mitul poate varia de la zona la zona, in special in functie de clima din perioada Craciunului, Mos Craciun este imaginat ca fiind imbracat intr-un costum rosu, avand o barba lunga si alba si locuind in Finlanda sau in Canada.

- In filmul iconic din 1990, parinții au uitat sa il ia pe Macaulay Culkin in vacanța la Paris, dar acum starul nu mai este deloc „Singur Acasa” și petrece alaturi de noua lui iubita, Brenda Song, și fina lui, Paris Jackson, in Orașul Luminilor. Dupa ce in urma cu patru ani presa scria ca actorul este…

- Astazi, 12 decembrie 2017, Federația Naționala Feroviara Mișcare Comercial Vagoane, cea mai mare Federație sindicala a ceferiștilor din Romania, a protestat in fața Guvernului Romaniei in cadrul acțiunii organizate de Blocul Național Sindical. Principalele doua cauze ale protestului ceferiștilor sunt…

- Am avut ocazia sa vedem o prima imagine cu superba fiica a modelului Iman și-a regretatului David Bowie in urma cu cateva luni, pe cand adolescenta implinise 17 ani. Pe atunci, celebra ei mama oferise publicului larg prima fotografie actuala cu fiica ei. Acum, Lexie, caci așa se numește fiica lor, face…

- A plecat cu motocicleta sa o testeze inainte de a o cumpara, dar nu s-a mai intors Un tanar a vrut sa stranga niste bani, asa ca si-a scos motocicleta la vanzare. A avut, insa, ghinion. Tânarul de 24 de ani, din comuna clujeana Ceanu Mare, a sunat la 112 sa anunte ca o persoana, din cele…

- Pe 12 noiembrie Cristiano Ronaldo devenea tata pentru a paTra oara, caci iubita sa, modelul Georgina Rodriguez, ii daruia o frumoasa fetița pe nume Alana Martina. Anul acesta familia lor s-a marit cu inca trei membrii dupa ce Cristiano a anunțat venirea pe lume a gemenilor Eva și Mateo in vara, cu ajutorul…

- Nesimțite curata se poate numi gestul unor barbați care descarca un camion cu moloz pe marginea unui drum. Imaginile au fost surprinse de un cititor Alba24.ro și trimise redacției. Camionul este descarcat de moloz și resturi pe Drumul 107A intre Paclisa si Vurpar, vineri ora 15,50, potrivit cititorului…

- Talhar oprit de o polițișta aflata in timpul liber, la Cugir. Oana Andreea Boancas este agent de politie in cadrul Politiei Orasului Cugir – Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Alba. Aflata in timpul liber, ea a observat in seara zilei de vineri, 8 decembrie, aseara, in jurul orei 19.00, un barbat…

- Un localnic de 26 de ani din Movila Miresii, județul Braila, a intrat cu sabia in barul din sat și și-a ameninșat consatenii, dupa ce anterior il agresase pe un alt tanar, tot la bar, pe fondul consumului de alcool. La data de 7 decembrie, politisti din cadrul Sectiei 2 Politie Rurala Braila l-au retinut…

- Laurette și-a aniversat fiica, Serena. Vedeta a fost mai emoționata ca niciodata. Laurette, care este maritata cu Ciprian Nistor, aflat la inchisoare , a avut patrte de una dintre cele mai fericite zile din viața ei. Laurette, despre care tocmai ce s-a aflat ca divorțeaza , a sarbatorit-o pe cea mai…